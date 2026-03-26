Glavni tajnik NATO-a komentirao Plenkovićevo pismo o kineskim raketama u Srbiji

Glavni tajnik NATO-a Mark Rutte u Bruxellesu je predstavio godišnje izvješće saveza koje pokazuje da su tijekom 2025. svi saveznici, po prvi put, prekoračili cilj izdvajanja za obranu u visini 2 posto BDP-a.
Izdvajanje za obranu u visini 2 posto BDP-a je cilj koji je bio dogovoren na summitu 2014., što je trend koji trebaju nastaviti i ubrzati prema novom cilju sa summita u srpnju 2025. u Haagu, gdje je dogovoreno povećanje izdvajanja na 5 posto BDP-a. Po završetku press konferencije, na godišnjem domjenku, Večernji list je pitao glavnog tajnika o pismu koje mu je, zbog kineskih raketa zrak-zemlja u Vojsci Srbije, poslao hrvatski premijer Andrej Plenković.
Mark Rutte rekao je da nema novosti po tom pitanju, ali: "Raspravljamo o tome s Hrvatskom. Tretiramo to ozbiljno, ali nema zasad ništa što o čemu bismo izvijestili medije. Nastavak po tom pitanju uskoro ću imati s Andrejom Plenkovićem", rekao je Rutte.
Na Mig-29 borbenim zrakoplovima Vojske Srbije nedavno su, podsjetimo, fotografirane kineske supersonične balističke rakete CM-400, a premijer Plenković napisao je pismo glavnom tajniku NATO-a u kojem je upozorio da je to prvi put da se takvo ofenzivno naoružanje kineske proizvodnje pojavljuje negdje u Europi.
Kako neslužbeno doznaje Večernji list, nakon tog pisma nije povedena neka posebna rasprava na sastancima Sjevernoatlanskog vijeća na razini veleposlanika svih 32 zemalja saveznica, na čijem dnevnom redu redovito postoje točke posvećene Rusiji i Kini. Jedan izvor u Bruxellesu kaže kako ne zna da je bilo riječi i o ovom konkretnom pitanju kineskih raketa na zrakoplovima ruske proizvodnje u sastavu Vojske Srbije.
Hrvatska, podsjetimo, nema veleposlanika u NATO-u i Stalno predstavništvo vodi otpravnik poslova koji je nekad bio broj 2 pod sad već godinu dana umirovljenim veleposlanikom Mariom Nobilom.
