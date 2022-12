FT: Modrić radi ono što su Messi i Ronaldo prestali odavno

Podijeli :

Izvor: Goran Stanzl/PIXSELL

Čim je Hrvatska u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva u Kataru pobijedila Brazil nakon penala, hrvatski kapetan Luka Modrić došao je tješiti Brazilca koji je promašio svoj udarac s bijele točke: suigrača iz Real Madrida, Rodryga.

Modrić je Rodryga zagrlio i rekao: “ovo će te ojačati. Svi griješe. Volim te.” Nakon što je riječi utjehe podijelio s još nekim Brazilcima, kapetan je otišao da se pripremi na polufinale protiv Argentine. Ako svoju zemlju može dovesti do drugog finala Svjetskog prvenstva zaredom, i ovaj put pobijediti, to će biti možda najnevjerojatnija pobjeda u povijesti Svjetskih prvenstava, budući da Hrvatska ima tek 3.9 milijuna stanovnika, piše Financial Times.

Modrić je rođen 1985. u okolici Zadra na dalmatinskoj obali, možda i najplodnijoj regiji svijeta za nogometaše. Njegovo djetinjstvo naglo je prekinuto šest godina kasnije kada je u tadašnjoj Jugoslaviji počeo rat. Njegova obitelj živjela je po hotelima u izbjeglištvu.

“Nogomet je bio izlaz iz svega što se događalo oko nas,” rekao je u FIFA-inom dokumentarcu Kapetani (Captains).

Modrić je 2012. postao igrač Real Madrida. Jednom osvojiti titulu Lige prvaka je nevjerojatno teško. Modrić ih je s Real Madridom osvojio pet. On, Toni Kroos i Casemiro bili su najbolji vezni red u svijetu nogometa. Zbog gotovo savršene tehnike, Modrić može primiti loptu čak i kada je okružen protivnicima i pauzirati prije nego ju doda dalje. Njegov trener Vlatko Vučetić objašnjava: “On vidi tri ili četiri rješenja, njegov mozak spontano analizira situaciju igrača oko njega, a odluke donosi brzo.”

Prije četiri godine Hrvatska je došla do finala Svjetskog prvenstva, gdje je izgubila od Francuske 4-2. Modrić je proglašen igračem turnira, a iste godine proglašen je najboljim nogometašem na svijetu.

Kako je sazrijevao kao igrač, Modrić je postajao i sve bolji vođa. U dokumentarcu Kapetani prikazuje se njegov razgovor s tada rezervnim golmanom reprezentacije, Dominikom Livakovićem: “Ne bih ti to govorio da me boli ona stvar za tebe, ali drag si mi dečko, zato ti govorim. Ali ja ne vidim tvoj napredak u reprezentaciji! Možda te pritisak smeta? Odaješ nesigurnost momčadi. Ali moj je osjećaj da se ti bojiš pogriješiti, što ima veze ako pogriješiš, pa svi griješe.”

Livaković je sada glavni golman reprezentacije, a protiv Brazila spasio je Vatrene s jedanaest obrana. Kao najstarija momčad na Svjetskom prvenstvu još od Francuske 2006., Hrvatska se na golmana oslanja jer joj napad nije na najvišim razinama. Od šest utakmica na ispadanje na ovom i prošlom prvenstvu, izgubili su jednu, dobili jednu u produžecima, a četiri nakon penala. To nije tek sreća: Vatreni su, čini se, zaraženi Modrićevom nepokolebljivošću.

Protiv Brazila je odigrao punih 120 minuta, neumorno obavljajući svoj dio posla u obrani od kojeg su Messi i Cristiano Ronaldo davno odustali.

“On se nema kada odmarati, trebamo ga svake sekunde,” rekao je Borna Sosa. Modrić tvrdi da se tijekom utakmica osjeća dobro, vjerojatno zahvaljujući intenzivnim treninzima. U Madridu najčešće dolazi na trening prije doručka, iako se počasti pokojim pivom nakon utakmica. Nedavno se našalio da će igrati do pedesete.

“Živim za nogomet gotovo 24 sata dnevno,” kaže Modrić. No čak ni to ni izbliza ne objašnjava njegove nevjerojatne uspjehe, kao ni uspjehe čitave hrvatske reprezentacije.