Turisti su oduševljeni ovim gradom na Crnom moru: Pivo stoji 2, a obrok 10 eura
Ako tražite novu destinaciju koja spaja čar Mediterana i pristupačnost, bugarska obala Crnog mora svakako je vrijedna razmatranja.
Slikovite ulice, stare kamene kuće i pogled na blistavo plavo more – prizor koji bismo lako pripisali talijanskoj obali. No Sozopol, jedan od najstarijih obalnih gradova u Bugarskoj, skriveni je dragulj koji nudi glamur rivijere bez visokih cijena i gužvi, piše Daily Mail.
Bugarska posljednjih godina postaje sve popularniji turistički izbor. Godine 2025. posjetilo ju je više od 13,6 milijuna stranih gostiju, što je 2,7 posto više nego 2024. Razlog je jednostavan: zemlja nudi prekrasne plaže, slikovitu prirodu i bogatu povijest, i to po cijenama koje su znatno niže nego u poznatijim europskim destinacijama.
Odmor bez visokih troškova
Jedna od najvećih prednosti Bugarske su povoljne cijene. Hrana, smještaj i piće i dalje su pristupačniji nego u zemljama poput Grčke, Španjolske ili Italije.
"Iako se Bugarska pridružila eurozoni, cijene hrane, smještaja i pića i dalje su znatno niže u usporedbi s drugim popularnim destinacijama poput Grčke, Španjolske i Italije”, objašnjava Laura Evans-Fisk, voditeljica digitalnog odjela u Eurochangeu.
Tako si možete priuštiti opušten odmor bez osjećaja da morate paziti na svaki trošak. "Primjerice, pivo se može dobiti za manje od dva eura, dok obrok stoji oko 10 eura.”
Pritom kvaliteta doživljaja ne pati. Pogledi, plaže i gastronomija usporedivi su s najpopularnijim mediteranskim destinacijama.
Sozopol – mirnija alternativa poznatim ljetovalištima
Ako tražite kombinaciju ljepote i mira, Evans-Fisk kaže da je Sozopol odličan izbor. Stari grad očarava drvenim kućama, uskim popločanim ulicama i pogledom na more. Atmosfera podsjeća na mjesta poput Positana ili područja Cinque Terre, ali bez mase turista.
Grad nudi i brojne mogućnosti za opuštanje – od večera u restoranima na liticama do promatranja zalazaka sunca uz šum mora. Upravo ta smirenost ono je što Sozopol izdvaja, kaže ona.
Još skrivenih kutaka uz Crno more
Sozopol nije jedina destinacija koja oduševljava. Na jugu zemlje nalazi se Sinemorec, manje poznato mjesto iznimne prirodne ljepote. Ondje se rijeka Veleka ulijeva u more, stvarajući jedinstven krajolik, a posjetitelji mogu birati između kupanja u slatkoj ili slanoj vodi.
Za one koje privlače dramatični obalni krajolici zanimljiva su i sela Tyulenovo i Varvara. Taj dio obale, sa stijenama, špiljama i divljom prirodom, podsjeća na portugalsku regiju Algarve. Područje je idealno za istraživanje brodom, kajakom ili za ronjenje.
Poseban šarm krajolik ima ljeti, kada područje oko Tyulenova preplave zlatna polja suncokreta.
