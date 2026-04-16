"SVE TREBA ISTRAŽITI"

Glavina: U interesu vlade je da se rasvijetle nepravilnosti u sportskim savezima

Hina
16. tra. 2026. 13:30
Tonči Glavina
Ministar turizma i sporta Tonči Glavina tvrdi kako je u interesu Vlade RH da se u potpunosti rasvijetle sve moguće nepravilnosti u sportskim savezima te utvrdi odgovornost pojedinaca, istaknuvši da svaki savez mora osigurati zakonito i transparentno poslovanje.

"Svako sportsko udruženje je tijelo koje je zasebna pravna osoba, koja ima svoje tijela, koja su odgovorna za transparentno trošenje sredstava i zakonitom poslovanje. Sve što se događa, a nije sukladno zakonima, propisima, treba naravno istražiti i najveći mogući interes i Vlade RH i Ministarstva turizma i sporta je da se apsolutno utvrdi sve činjenice i odgovornost, a odgovornost je i na pravim osobama i na pojedincima", izjavio je ministar.

Glavina je upozorio da sva postupanja koja nisu u skladu sa zakonima i propisima trebaju biti predmet istrage, naglasivši da odgovornost snose i pravne osobe i pojedinci. Dodao je da ministarstvo radi na nizu mjera s ciljem unaprjeđenja sustava sporta, uključujući izmjene zakonskog i podzakonskog okvira kojima bi se dodatno ojačala transparentnost trošenja sredstava i sustav kontrole.

"Ono što sam ja već najavio je to da smo dobili zadatak da unapredimo taj sustav sporta te da mi u Ministarstvu turizma i sporta upravo radimo na cijelom nizu mjera koje podrazumijevaju zakonske i podzakonske izmjene propisa", rekao je Glavina.

Na upit o osobnoj odgovornosti, ministar je poručio da svoju odgovornost vidi u provedbi promjena koje će sustav učiniti učinkovitijim i transparentnijim. Istaknuo je i da je podrška vlade sportu snažna i kontinuirana, kroz povećanje ulaganja u infrastrukturu i uvjete za sportaše, što planiraju nastaviti i ubuduće.

"Osjećam odgovornost da promijenim sve skupa na bolje i da napravim sve što mogu napraviti kao resorni ministar da se taj sustav promijeni i da bude puno transparentniji i puno učinkovitiji", rekao je Glavina.

Govoreći o sumnjama na nepravilnosti, naglasio je da je u interesu svih da se utvrdi jesu li pojedinci zloupotrijebili povjerenje i ovlasti koje imaju u sustavu sporta.

Ministarstvo je, dodao je, zaprimilo opsežnu dokumentaciju Hrvatske turističke zajednice vezanu uz financiranje Hrvatskog skijaškog saveza, nakon čega je pokrenut službeni nadzor. U tijeku je kontrola koja obuhvaća razdoblje dulje od deset godina, a po završetku postupka javnost će biti obaviještena o nalazima, kazao je Glavina.

