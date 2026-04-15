siniša krajač
Čelnik HOO-a: Tražili su me 50.000 eura da se ne objavi kompromitirajući materijal
Nakon istrage u Hrvatskom skijaškom savezu, policija je po nalogu USKOK-a ušla i u Hrvatski judo savez. Zbog sumnji u nepravilnosti u trošenju novca izuzeta je dokumentacija, a povod su bili medijski napisi o spornim troškovima, poput plaćanja ljetovanja sinu glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača, piše RTL Danas.
U javnosti se ističe da je sinu Siniše Krajača plaćeno sedmodnevno ljetovanje s djevojkom u porečkom hotelu Parentium. Prema ispostavljenom računu, mlađi Krajač je, osim smještaja, koristio i minibar te je 40 puta posjetio bar uz bazen i lounge bar. Samo trošak pića iznosio je gotovo 2800 tadašnjih kuna.
Krajač: Sin je račun platio, a mene su pokušali ucijeniti
Siniša Krajač u razgovoru za RTL Danas odbacio je optužbe. Na pitanje smatra li da je oštetio Judo savez i sportaše, odgovorio je: "Ne, ne smatram da sam oštetio niti judo savez, niti sportaše". Dodao je kako ga nije strah onoga što bi istražitelji mogli pronaći u dokumentaciji te da Hrvatski olimpijski odbor nije predmet istrage.
Potvrdio je da je njegov sin boravio u hotelu u Poreču. "To je, ustvari, bio poziv meni, na poziv glavnog tajnika Hrvatskog judo saveza. Ja nisam mogao doći u tom periodu. On je rekao, pošto su tvoji dečki judaši, puno su radili na eventima i organizaciji judo natjecanja, nikad nisu ništa dobili plaćeno za to pa reci nekome od dečkiju da dođe u tom periodu. Prihvatio je Zvonimir taj poziv i dečko je došao dolje", objasnio je Krajač.
Tvrdi da je njegov sin sve troškove platio na recepciji. "Ono što je vrlo važno istaknuti je to da je on sve ono što se navodi, platio na recepciji kada je odlazio iz hotela. Platio je svojom karticom za što imam dokaze. Imam izvod iz banke, transakciju. Nakon toga je to stornirano. Zašto je to stornirano? To morate pitati, u to vrijeme, tajnika Hrvatskog judo saveza, Hrvoja Lindija ili Plavu lagunu iz koje su naredili da se to stornira", rekao je Krajač.
Naglasio je da smještaj nije plaćen novcem iz državnog proračuna, sredstvima Judo saveza ili HOO-a, pa čak ni sponzorskim novcem. "Hrvatski judo savez nije platio račune moga sina", istaknuo je.
Optužbe za pokušaj iznude
Krajač je iznio i teške optužbe na račun bivših zaposlenika saveza. "Nakon određenog vremena, kada je Ana Krauthacker i Hrvoje Lindi, kada su zbog svojih nepravilnosti dobili otkaz u Hrvatskom judo savezu, pojavila mi se Ana Krauthacker u uredu, na preporuku Hrvoja Lindija, i tražila me 50.000 eura da ne objavi kompromitirajući materijal", izjavio je Krajač, dodavši da za to ima i svjedoke.
Objasnio je da prijetnje tada nije prijavio jer je smatrao da nema problem s obzirom na to da račun nije plaćen javnim novcem. "Nakon toga što nisam pristao na 50.000 eura, došla je ponovno, mislim da s odvjetnikom, ponovno sam imao svjedoka i rekla da bi se zadovoljila i s 30.000 eura. Naravno da sam odbio bilo kakve ucjene i takve uvjete. I rekla je da će morati s tim izaći. Evo, desilo se to što se desilo", kazao je Krajač. Na pitanje hoće li sada prijaviti Anu Krauthacker, potvrdio je da hoće.
Krajač je također potvrdio da je i sam boravio u istom hotelu za vikend, na poziv tadašnjeg glavnog tajnika Hrvoja Lindija, zbog neformalnog sastanka. Tvrdi da ni taj boravak nije plaćen sredstvima saveza ili iz proračuna, već da je trošak, prema njegovim saznanjima, podmirila tvrtka Concorda. Poručio je da nema razloga podnijeti ostavku.
Demanti Ane Krauthacker
Nakon istupa Siniše Krajača, Ana Krauthacker uputila je demanti u kojem u potpunosti odbacuje njegove tvrdnje. U priopćenju se navodi da gospođa Krauthacker "NIKADA nije tražila nikakve novce od gospodina Krajača niti bi ga ucjenjivala".
U demantiju se pojašnjava da je Krajač bio prisutan na sastanku na kojem je on tražio da se Hrvatski judo savez i gospođa Krauthacker dogovore o mirnom rješenju radnih sporova koji se vode na Općinskom radnom sudu u Zagrebu. "O nikakvih 50 niti 30 tisuća Eura nije bilo riječi te je nejasno kako je gospodin Krajač uopće došao do navedenih iznosa", stoji u priopćenju.
Navodi se i da postoji pisana prepiska o svemu te da su punomoćnici obiju strana razgovarali o mogućem dogovoru. "Stoga naša stranka u potpunosti odbacuje ove klevetničke tvrdnje i traži javnu ispriku gospodina Krajača ili će biti primorana pokrenuti sudski postupak protiv njega", zaključuje se u demantiju.
