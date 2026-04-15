Čelnik HOO-a: Tražili su me 50.000 eura da se ne objavi kompromitirajući materijal

Objasnio je da prijetnje tada nije prijavio jer je smatrao da nema problem s obzirom na to da račun nije plaćen javnim novcem. "Nakon toga što nisam pristao na 50.000 eura, došla je ponovno, mislim da s odvjetnikom, ponovno sam imao svjedoka i rekla da bi se zadovoljila i s 30.000 eura. Naravno da sam odbio bilo kakve ucjene i takve uvjete. I rekla je da će morati s tim izaći. Evo, desilo se to što se desilo", kazao je Krajač. Na pitanje hoće li sada prijaviti Anu Krauthacker, potvrdio je da hoće.