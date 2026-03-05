Goldstein: Iran želi Saudijskoj Arabiji oteti dominaciju u Perzijskom zaljevu

"Treba stvoriti platformu za razgovore s Iranom. Nova ekipa je još radikalnija od stare i to ne sluti na dobro, ali svaki takav radikal može postati reformist. Trebalo bi stvoriti platformu za demokratizaciju Irana iznutra, navući ih obećanjem ukidanja sankcija pa da na to pristanu. Ta platforma bi podrazumijevala i da se Iran polako uključi u međunarodnu zajednicu pri čemu bi se morali odreći nuklearnog programa", upozorio je Goldstein te više puta ponovio kako se s Iranom treba dogovarati i razgovarati, a ne samo primnenjivati silu.