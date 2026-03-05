Iranci su gnjevni: "Zašto nam naši najveći saveznici ne pomažu?!"

Andrej Kortunov, bivši glavni direktor Ruskog vijeća za međunarodne poslove i član Valdajskog diskusijskog kluba, ruskog think-tanka za vanjsku politiku, tvrdi da je ruski sporazum o međusobnoj obrani sa Sjevernom Korejom iz 2024. primjer "obvezujućeg" sporazuma o vojnoj potpori. Rekao je da bi prema tom sporazumu Rusija bila obvezna pridružiti se Sjevernoj Koreji "u bilo kojem sukobu u koji bi se ta zemlja mogla uključiti", dok se u slučaju Irana "samo navodi da su se obje strane složile suzdržati od bilo kakvih neprijateljskih djelovanja u slučaju da se druga strana nađe u sukobu".