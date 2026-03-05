Orsat Miljenić: Predsjednik ne komunicira? Tko se konzultirao s njim dok smo se sramotili u UN-u?

"Time dolazimo do Hrvatske. Svakoj maloj zemlji je u interesu uspostava nekakvog poretka kroz međunarodno pravo. Nas, kao malu zemlju, to jedino čuva. U ovoj situaciji se nije postupalo sukladno međunarodnom pravu i to može dovesti do destabilizacija i problema čak i za nas. Na razini EU-a postoji višegodišnji problem, a to je da se ne bavi ekonomijom nego ideologijom, koju izvozi u neke druge zemlje. Od toga nismo dobili ništa drugo. Imamo primjere Libije i Sirije. To se ne smije ponoviti. Na prvom mjestu je brinuti se o europskim i samim time hrvatskim građanima. Na ovaj način EU propada. Ne bismo se trebali brinuti o tome kakav je gdje režim dok trgujemo s njima, koliko god to grubo zvučalo."