MATIJA BLAĆE
Vojni analitičar: Ovo je jedina strategija na koju Iran može računati
Vojni analitičar Matija Blaće u Novom danu s Ivanom Hrstićem komentirao je rat u Iranu, koji je ušao u šesti dan.
Smatra, kao i drugi analitičari, da Iran ne može pobijediti u ovom sukobu. Ali...
"Ne mogu vojno pobijediti, nema načina, ali mogu biti smetanja dovoljno dugo dok Izrael i SAD ne odluče odustati. To je jedina strategija koju Iran ima, a provodi se pomoću dronova i balističkih projektila. A nitko ne zna koliki je iranski arsenal", rekao je Blaže pa nastavio:
"No, može se otprilike to procijeniti. S obzirom na intenzitet potrošnje i paljbe, imaju oko 500 projektila, a 200 je već ispaljeno. Ali, nitko to ne može znati."
Ipak, ono što se zna jest da izraelska obrambena kupola nije neprobojna, ali Blaće naglašava da je ona samo jedan od tri sloja obrane. Zato, smatra, iranska prijetnja nije zanemariva.
Ali, je li Iran očajan i spreman napraviti bilo što, pa i nešto katastrofično?
"Teško, onda bi svi dobili zeleno svjetlo napraviti što želje. Bacanje "prljave bombe" nije ni u interesu aktualnog vodstva. Možda bi to učinila neka frakcija, ali mislim da je iransko vodstvo i dalje u dovoljnoj kontroli da se to ne dogodi."
Blaće se iznenadio napadima na zaljevske države i američke saveznike, koje prije nije napadao.
"Nije mi to neka jaka oklada s iranske strane. Oman je gurao diplomatska rješenja, te zemlje žele miran Iran, a ne Iran koji je prijetnja u svakom trenutku. Mislim da pile granu na kojoj sjede. Ne znam što žele postići, teroristički napadi na okolne države ništa neće postići", zaključio je Matija Blaće.
Neki analitičari su objasnili da Iran napada zaljevske države jer im želi oštetiti opskrbu vodom i naftom, što je u dugoročnom ratovanju i iscrpljivanju ključno.
