Gradonačelnik Benkovca: Ako se radi o tome što sam čuo da promoviraju, više nećemo financirati festival

Nakon incidenta u Benkovcu zbog festivala "Nosi se", na kojem je bila napadnuta organizatorica i novinarka Melita Vrsaljko, oglasili su se gradonačelnik Tomislav Bulić (HDZ) i zadarski župan Josip Bilaver.
Oglas
Gradonačelnik kaže da još nije upoznat sa svim detaljima i ne bi "izlijetao s ranim osudama", ali ističe da ako je istina to što se govori da promoviraju na festivalu i vrijeđaju osjećaje, onda mu tu nije ni mjesto.
"Nisam za zabrane, ali nisam za to da se ponižavaju branitelji. I ja sam hrvatski branitelj, dragovoljac, borili su se s nama za slobodu i Srbi i sve nacionalne manjine. Ali da netko pod umjetničkim instalacijama prodaje slobodu da vrijeđa nečije osjećaje i podvaljuje neke ideje, ne podržavam. Pozivam organizatore da obiđu stratišta, nema mjesta u Benkovcu gdje nisu ubijani civili samo zato što su bili Hrvati", prenosi Dalmatinski portal njegove riječi.
"Pa tko je tu lud?"
Tvrdi da takav stav treba razlikovati od cenzure.
"Ako se radi o tome što sam čuo da promoviraju, otvoreno kažem da ih nećemo više financirati. Ovdje da se promovira neko bratstvo i jedinstvo, nakon tragedije koju smo proživjeli? Da stvaramo opet takvu novu povijest i iste probleme? Pa tko je tu lud?", iznosio je.
Rekao je i da nitko normalan ne podržava rat. Napominje da se treba razlikovati obrambeni rat koji je vodila Hrvatska i osvajački. "Je li isti rat koji vode Rusi i Ukrajinci? Borio sam se i ne mrzim nikoga, ali daleko im kuća od moje", završio je.
Zadarski župan Josip Bilaver pak navodi da je apsolutno za slobodu govora i protiv bilo kakvih zabrana te da su se za to borili i branitelji.
"Podržavam i mirni, prijavljeni braniteljski prosvjed. Jako je važno da očuvamo pijetet prema braniteljima i žrtvama Domovinskog rata. Protiv sam relativizacije uloge branitelja i protiv vrijeđanja njihovih osjećaja. Oni su ti kojima dugujemo slobodnu, neovisnu i prosperitetnu Hrvatsku", rekao je Bilaver.
Istodobno smatra da postoje i druge teme koje su u Zadarskoj županiji važne, kao što su povećanje broja zaposlenih, rast plaća, dostupna socijalna i zdravstvena skrb, početak obnove Doma zdravlja u Benkovcu i željezničke pruge od Knina do Zadra preko Benkovca.
"Upravo na tim projektima ćemo inzistirati jer oni donose stvarnu korist našim građanima, a to podržavaju i naši branitelji i građani. Svi akteri u društvu bi trebali spustiti tenzije i pomoći uklanjanju podjela u društvu", poručio je zadarski župan.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas