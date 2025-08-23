Ravnateljstvo policije u Benkovac poslalo stručni tim. Istraživat će postupke policije

„Mislim da toj skupini s ovim dajemo na vidljivosti, važnosti, pozornosti koju apsolutno ne zavređuju ni zaslužuju“, rekao je gradonačelnik vezano za organizatore festivala, dodavši: "Ako problematiziraju hrvatske branitelje i Domovinski rat, oni nisu dobrodošli u ovaj grad. I ovaj grad u budućnosti sigurno neće financirati, ne samo njih, nego sve udruge koje bi se bavile takvim aktivnostima i koje bi problematizirale, dovodile u pitanje Domovinski rat i vrijednosti Domovinskog rata", poručio je gradonačelnik Bulić.