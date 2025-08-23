Zbog otkazane predstave
Ravnateljstvo policije u Benkovac poslalo stručni tim. Istraživat će postupke policije
Glavni ravnatelj policije uputio je u Policijsku upravu zadarsku stručni tim kako bi se utvrdilo je li policijsko postupanje sinoć u Benkovcu, gdje su bila prijavljena dva događaja - otvorenje Festivala 'Nosi se' i javni prosvjed branitelja, bilo sukladno pravilima struke, priopćeno je u subotu.
U priopćenju Ravnateljstva policije MUP-a se navodi kako je za petak, 22. kolovoza, u Benkovcu bilo prijavljeno javno okupljanje - mirni prosvjed branitelja, koje se i održalo, a istodobno se u Benkovcu održao i kulturni program, koji je također uredno prijavljen policiji.
"U Benkovcu se od 22. do 29. kolovoza 2025. održava javno okupljanje - kulturni program, uredno prijavljen policiji. Navedeno događanje održava se uz podršku Ministarstva kulture i medija RH, Grada Benkovca, Zadarske županije i Zaklade Kultura nova.
U povodu navedenog događanja, za 22. kolovoza bilo je prijavljeno i javno okupljanje - mirni prosvjed branitelja, koje se i održalo.
Policija je provodila mjere osiguranja oba javna okupljanja sukladno planovima osiguranja koji su izrađeni temeljem sigurnosne prosudbe", ističu iz Ravnateljstva policije MUP-a.
Tijekom osiguranja, dodaje se, "policija je zaprimila prijave i pružila nekoliko intervencija temeljem zahtjeva sudionika oba javna okupljanja - novinarke koja je ujedno i predstavnica organizatora kulturnog događanja te poziv jednog od sudionika mirnog prosvjeda branitelja".
Zadarska policija raspolaže snimkama javnog okupljanja, kao i javno objavljenim snimkama, koje su obuhvaćene kriminalističkim istraživanjem radi utvrđivanja svih okolnosti javnih okupljanja te eventualnog protupravnog ponašanja sudionika, navode iz Ravnateljstva policije.
"S ciljem utvrđivanja svih okolnosti navedenog događaja i postupanja policijskih službenika koji su provodili osiguranje, glavni ravnatelj policije uputio je stručni tim u Policijsku upravu zadarsku. Zadaća stručnog tima je utvrditi je li policijsko postupanje bilo sukladno pravilima struke", dodaju iz Ravnateljstva policije.
Bulić: Grad Benkovac neće financirati udruge koje dovode u pitanje Domovinski rat
Zbog prosvjeda skupine hrvatskih branitelja u petak navečer u Benkovcu, otkazana je predstava koja se trebala održati iza Gradske knjižnice, a organizatorica Festivala 'Nosi se', novinarka Melita Vrsaljko verbalno je napadnuta. Rekla je da se Festival bavi temama dekonstrukcije rata i nasilja te promicanjem nenasilja,
Prema objavi na svom Facebook profilu, Vrsaljko je pokušala snimiti prosvjed branitelja s javne površine, ali, kako je ustvrdila, „njih 20 me okružilo i verbalno vrijeđalo. Policija nije napravila ništa, samo je to gledala u tišini, iako sam ih zvala da dođu“, objavila je.
Vrsaljko je naveli i kako je „Nediljko Genda, jedan od 'vođa benkovačkih branitelja, zvao nekoga na mobitel i tražio da neko dođe i da me se makne s javne površine".
Prozvani predsjednik Udruge hrvatskih dragovoljaca Benkovca, Nediljko Genda, za Hrvatsku televiziju (HTV) je izjavio da „nisu nikoga došli vrijeđati“.
"Melita Vrsaljko isprovocirala je hrvatske branitelje. I navela je da hrvatski branitelji idu u marš. Kakav marš? Je li to Jugoslavija ili Hrvatska?", izjavio je Genda.
Gradonačelnik Benkovca Tomislav Bulić također je za HTV komentirao događanja u petak navečer.
„Mislim da toj skupini s ovim dajemo na vidljivosti, važnosti, pozornosti koju apsolutno ne zavređuju ni zaslužuju“, rekao je gradonačelnik vezano za organizatore festivala, dodavši: "Ako problematiziraju hrvatske branitelje i Domovinski rat, oni nisu dobrodošli u ovaj grad. I ovaj grad u budućnosti sigurno neće financirati, ne samo njih, nego sve udruge koje bi se bavile takvim aktivnostima i koje bi problematizirale, dovodile u pitanje Domovinski rat i vrijednosti Domovinskog rata", poručio je gradonačelnik Bulić.
