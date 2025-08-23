"Vikali su da sam kurvetina i greška prirode, policajci su se grlili s njima"

Ja tako naivna jučer možda i ne bi bila otkazala predstavu, da sam bila sama u tome. Ja bi lajala preko njih, već tjednima ionako govorim da se osjećam kao chihuahua u ovom svijetu. Dobro je da smo je otkazali na vrijeme jer se ipak ispostavilo da bi bilo sranja. A dobro je i možda da se sve odvilo tako kako se odvilo. Stvari će kad tad morati eskalirati, nisam baš sigurna da možemo proći bez toga, a možda je onda bolje da erupcija krene čim prije pa da se čim prije i završi.