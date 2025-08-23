Možemo o predstavi u Benkovcu: Još jedna posljedica Plenkovićevog puštanja ustaškog duha iz boce

Situacije u kojoj pojedinci, grupe ili udruge koje su predstavljaju kao braniteljske preuzimaju ulogu cenzora kulturno-umjetničkih programa i sudaca prihvatljivosti javnih manifestacija korak su prema totalitarizmu i poništenju demokracije. Fizičke prijetnje, netolerancija i linč sugrađana i umjetnika u ime branitelja neprihvatljive su i zahtijevamo da ih sve institucije vlasti osude. Upravo su predstavnici tih institucija ti koji su tolerirali, ako ne i potaknuli, skretanje Hrvatske s puta ustavne republike", stoji u priopćenju.