Dogovorili se HDZ i SDP? Malenica za N1 otkrio imena kandidata za ustavne suce

Razgovori oko izbora tri nova ustavna suca pomaknuli su se s mrtve točke i čini se da su HDZ i SDP blizu dogovora.
Naša Katarina Plantak razgovarala je s predsjednikom saborskog Odbora za Ustav, Poslovnik i politički sustav Ivanom Malenicom, koji se danas sastao s potpredsjednikom Odbora i političkim tajnikom SDP-a Sašom Đujićem.
"Ima pomaka na putu prema dogovoru za Ustavni sud. Očekujemo nastavak razgovora, iskristaliziralo se nekoliko imena i očekujem da se na sljedećoj sjednici Odbora utvrdi popis tih imena, tri kandidata.", kazao je Malenica pa nabrojao četiri kandidata.
"To su sudac Vrhovnog suda Željko Pajalić, odvjetnik Mladen Sučević, sudac Ustavnog suda u proteklom mandatu Goran Selanec i pročelnik u Gradu Zagrebu Željko Matijašec. To su četiri imena o kojima smo intenzivno razgovarali.".
Malenica je rekao i da je cilj do sjednice Odbora dogovoriti tri imena koja će biti upućena u Sabor na glasanje.
Neslužbeno, pak, doznajemo da su uz spomenuta četiri imena još dva - Tomislav Peroš te Štefica Stažnik.
O novim ustavnim sucima Sabor bi trebao glasati na sjednici 30. travnja.
