Izgleda smiješno, ali sve više ljudi koristi ovaj trik kako ne bi padali po snijegu i ledu

Ako nemate dovoljno dobre čizme za snijeg, a nemate ni "dodatke" koje koriste Skandinavci kako bi poboljšali zimsku obuću protiv klizanja, ovo je jedan od načina da se spriječe padovi na ledu i snijegu.

Naime, postoji jednostavan viralni "life hack" koji ljudi dijele kako bi bez ozljeda savladali led i snijeg u svakodnevnim situacijama. Iako možda već nosite više slojeva čarapa kako biste se zaštitili od niskih temperatura, ovaj trik uključuje navlačenje jednog para čarapa preko cipela.

Ideja je da se stare čarape navuku preko cipela ili tenisica prije izlaska van zimi. Vlakna čarapa stvaraju dodatno trenje između potplata i zaleđene površine, što može pomoći da se smanji klizanje pri hodanju po ledu.

Brojni korisnici interneta isprobali su ovaj praktični trik i objavili snimke koje pokazuju koliko je površina bila skliska prije i poslije navlačenja čarapa preko obuće.

Iako na prvi pogled djeluje neobično, čini se da metoda funkcionira jer su se ljudi mogli kretati čak i po stepenicama prekrivenima ledom, s kojima su se ranije teško nosili.

Iako se preporučuju deblje i mekše čarape, trik funkcionira s bilo kojim parom čarapa koje je moguće navući preko cipela, piše The Sun.

