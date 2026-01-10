Caracas u atmosferi straha nakon američkog napada: "Nitko ne želi na ulicu"

Tjedan dana nakon što je SAD oteo venezuelanskog predsjednika Nicolasa Madura i njegovu suprugu, život u glavnom gradu Caracasu vraća se u normalu, ali su zabranjena javna okupljanja i podržavanje američkog napada na tu južnoameričku zemlju.
Vlada nije uvela policijski sat, nema vojske na ulicama ni redova ispred trgovina, no stanovnici su na oprezu.
"Mirno je, ali se osjeća napetost", kaže Gregorio Yepez, glavni urednik portala Contrapunto, u telefonskom razgovoru za Hinu iz Caracasa u subotu.
Na snazi je dekret prema kojem policija može privesti svakoga tko slavi američki napad na Venezuelu i suspendirano je pravo na javna okupljanja i prosvjede. Hrvatska zajednica je stoga odlučila odgoditi sastanak pjevačkog zbora u Hrvatskom domu, prostoru za druženje u Caracasu.
"Svi smo dobro, ali preferiramo biti doma što je više moguće, nitko ne želi na ulicu", kaže Marina Krizmanić Zorn.
"Predložila sam okupljanje zbora za ovu subotu, ali prijedlog nije prošao. Svi su smatrali da ga je bolje odgoditi. Osjećamo da nešto može 'eksplodirati' u svakom trenutku", dodaje jedna od oko 4000 osoba hrvatskog porijekla u Venezueli.
Krizmanić Zorn odlazi normalno na posao poput drugih stanovnika. Idući tjedan se učenici nakon blagdana vraćaju u škole pa bi se grad mogao vratiti uobičajenom ritmu.
"Život se odvija normalno", kaže Yapez i objašnjava da ljudi ne očekuju invaziju SAD-a na Venezuelu poput one na obližnju Panamu 1989.
Vladajuća Ujedinjena socijalistička stranka Venezuele sazvala je za subotu "veliki nacionalni marš" kojim traži puštanje na slobodu Nicolasa Madura i njegove supruge.
Nakon američke akcije, vlast u zemlji je preuzela Madurova potpredsjednica Delcy Rodriguez. Vlada u Caracasu je u petak priopćila da je "odlučila inicirati preliminarni diplomatski proces s američkom vladom, s ciljem ponovnog uspostavljanja diplomatskih misija u obje zemlje".
