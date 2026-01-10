Nastavljaju se prosvjedi u Iranu, Revolucionarna garda: "Zaštita nacionalne sigurnosti je crvena linija"

Prosvjedi su se diljem Irana proširili prije dva tjedna. Počeli su kao reakcija na rastuću inflaciju, ali su ubrzo poprimili politički karakter, pri čemu su neki prosvjednici pozivali na kraj Islamske Republike. Tijekom noći, državni mediji izvijestili su da je zapaljena općinska zgrada u Karadžu, zapadno od Teherana.