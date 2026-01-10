IRGC
Nastavljaju se prosvjedi u Iranu, Revolucionarna garda: "Zaštita nacionalne sigurnosti je crvena linija"
Iranska Islamska revolucionarna garda (IRGC) poručila je da je zaštita nacionalne sigurnosti „crvena linija“, dok su se tijekom noći nastavili najrašireniji prosvjedi u zemlji u posljednjih nekoliko godina.
IRGC – elitna iranska snaga odvojena od regularne vojske – priopćila je u subotu da će štititi sigurnost zemlje i postignuća Islamske revolucije iz 1979. godine.
Optužila je „teroriste“ da su tijekom posljednje dvije noći napadali vojne i policijske baze, ubijali građane i pripadnike sigurnosnih snaga te palili imovinu, piše Middle East Eye.
U međuvremenu je i vojska, koja je poput IRGC-a pod zapovjedništvom vrhovnog vođe ajatolaha Alija Hameneija, poručila da će „štititi i čuvati nacionalne interese, stratešku infrastrukturu zemlje i javnu imovinu“.
Prosvjedi su se diljem Irana proširili prije dva tjedna. Počeli su kao reakcija na rastuću inflaciju, ali su ubrzo poprimili politički karakter, pri čemu su neki prosvjednici pozivali na kraj Islamske Republike. Tijekom noći, državni mediji izvijestili su da je zapaljena općinska zgrada u Karadžu, zapadno od Teherana.
Iranske vlasti, prema navodima organizacije za praćenje interneta, više od jednog dana blokiraju pristup internetu.
Redatelji kritizirali gašenje interneta
„Nakon još jedne noći prosvjeda koji su dočekani represijom, pokazatelji upućuju na to da nacionalna internetska blokada traje već 36 sati“, objavio je Netblocks u subotu ujutro na platformi X. Blokadu interneta osudila su i dva iranska redatelja.
„Iskustvo je pokazalo da se pribjegavanje takvim mjerama koristi kako bi se prikrilo nasilje koje se provodi tijekom gušenja prosvjeda“, izjavili su Mohammad Rasoulof i Jafar Panahi na Panahijevu Instagram profilu. Panahi je prošle godine osvojio glavnu nagradu na Filmskom festivalu u Cannesu.
U razgovorima za Middle East Eye ranije ovog tjedna, prosvjednici su opisali gospodarstvo koje je za obična kućanstva postalo neizdrživo.
„U samo nekoliko dana cijene su se višestruko povećale. Kako to može biti ovako katastrofalno? Kako cijene mogu toliko porasti?“ rekla je Mani, 27-godišnjakinja iz Mašhada koja se pridružila prosvjedima. „Da ova zemlja ima odgovorne vladare, stvari ne bi bile ovakve.“
„Svaki put kad nam je dosta ove situacije i izađemo na ulice, odjednom nas nazivaju Izraelcima ili agentima CIA-e“, dodala je.
Mehdi, 31-godišnjak iz Falavarjana u pokrajini Isfahan, rekao je da se pridružio prosvjedima nakon izjava visokih dužnosnika.
„Iscrpljeni smo“, rekao je. „Naši životi i naša mladost potrošeni su pod Islamskom Republikom. Sada nam prijete. Što nam je uopće ostalo za izgubiti?“
Trump prijeti
Hrana, iranska organizacija za ljudska prava, priopćila je da je do petka dokumentirala najmanje 65 smrtnih slučajeva. Među njima je 50 prosvjednika i 15 pripadnika sigurnosnih snaga.
Državna televizija emitirala je snimke sprovoda pripadnika sigurnosnih snaga za koje tvrdi da su ubijeni u gradovima Hamedanu, Qomu i Širazu.
Ured za odnose s javnošću IRGC-a priopćio je da su tri pripadnika sigurnosne snage Basidž ubijena, a pet ranjeno tijekom sukoba s „naoružanim izgrednicima“ u Gačsaranu, na jugozapadu Irana.
Još jedan pripadnik sigurnosnih snaga izboden je na smrt u Hamedanu, na zapadu Irana, izvijestio je Reuters. Sin visokog časnika, Nourali Shoushtarija, također je ubijen u četvrti Ahmadabad u Mašhadu, na sjeveroistoku zemlje.
U međuvremenu su još dvojica pripadnika sigurnosnih snaga ubijena tijekom posljednje dvije noći u Šuštaru, u pokrajini Huzestan. U petak je Hamenei optužio prosvjednike da djeluju u ime američkog predsjednika Donalda Trumpa, upozorivši da vlasti neće tolerirati ljude koji djeluju kao „plaćenici stranaca“.
Trump je nagovijestio moguću intervenciju ako sigurnosne snage nasilno razbiju prosvjede.
„Bolje vam je da ne počnete pucati, jer ćemo i mi početi pucati“, rekao je u petak. „Samo se nadam da će prosvjednici u Iranu ostati sigurni, jer je to sada vrlo opasno mjesto.“
U međuvremenu je američki državni tajnik Marco Rubio rekao: „Sjedinjene Države podupiru hrabri narod Irana.“
Čelnici Njemačke, Francuske i Ujedinjenog Kraljevstva izdali su zajedničku izjavu u kojoj su osudili ubojstva prosvjednika i pozvali Teheran da se suzdrži od nasilja. Nemiri predstavljaju najveće prosvjede u Iranu od prosvjeda „Žena, život, sloboda“ iz 2022. godine.
