Dragan Ašanin
Osuđeni ubojica pjeva državnom vrhu Srbije – propust službe ili su takvi ljudi politički podobni?
Sada je i službeno. Na božićnoj proslavi televizije Informer pjevao je osuđeni ubojica. Da je Dragan Ašanin počinio ubojstvo 1992. godine, za N1 Srbiju je potvrdio i Viši sud u Beogradu, navodeći da je zbog toga osuđen na 11 godina zatvora. No kako je moguće da se takav čovjek našao u društvu štićenih osoba – predsjednika države, predsjednice Skupštine i gotovo polovice Vlade? Je li sustav osiguranja zakazao ili je danas jedini dosje koji se računa – stranački?
Zar niste oduvijek željeli znati kako izgleda privatna zabava gotovo cijele Vlade Srbije, zajedno s predsjednicom Skupštine i predsjednikom države? Tko se napio, tko posvađao, što su jeli i uz koje su se pjesme veselili?
Do pojave televizije Informer na medijskom nebu Srbije, bilo je nezamislivo takve scene gledati uživo. U uređenoj zemlji, nezamislivo je i da se u društvu štićenih osoba, a prije svega predsjednika države, pojavi osuđeni ubojica.
Jer čovjek koji se fotografirao s predsjednikom Aleksandrom Vučićem, koji se više puta našao u zagrljaju ministra Darka Glišića, koji je predsjednici Skupštine pjevao na uho i koji je dijelio mikrofon s ministrom policije Ivicom Dačićem – taj je čovjek počinio ubojstvo 1992. godine.
Dragan Ašanin, umjetničkog imena Aške, tada harmonikaš, u listopadu ’92. na Novom Beogradu ubio je svoju bivšu partnericu, tada osamnaestogodišnjakinju, u koju je iz pištolja pucao pred njezinim maloljetnim bratom.
Tu je informaciju prvi objavio Nemanja Šarović, a za N1 Srbija ju je potvrdio i Viši sud u Beogradu.
„Presudom Okružnog suda u Beogradu od 26. 5. 1993., koja je preinačena odlukom Vrhovnog suda Srbije od 19. 5. 1994., okrivljeni Dragan Ašanin proglašen je krivim za kazneno djelo ubojstva te je osuđen na kaznu zatvora u trajanju od 11 godina, u koju mu je uračunato vrijeme provedeno u pritvoru“, stoji u odgovoru Suda.
„Samo da objasnim, ja to nisam znao! Istina je da je gospodin Ašanin 1992. godine počinio to ubojstvo koje je u presudi okarakterizirano kao ubojstvo bez predumišljaja. Da sam znao, ili da je bilo tko iz Informera znao, gospodin Ašanin ne bi pjevao na našoj božićnoj proslavi, ali ne zato što to nije po zakonu jer je, budući da je odslužio zatvorsku kaznu, po zakonu slobodan čovjek. Ne bih ga pozvao da pjeva da sam to znao iz moralnih razloga“, rekao je Dragan J. Vučićević, glavni urednik TV Informera.
Glavni urednik Informera možda nije morao znati, ali je to morala znati služba osiguranja predsjednika države.
„Tko bi tamo mogao biti, s kojom namjerom, zašto – pojednostavljeno, to je zanat kojim se ti ljudi bave i sigurnosnjaci moraju saznati tko su te osobe koje bi mogle neposredno ugroziti štićenu osobu ili je kompromitirati svojim prisustvom“, kaže Aleksandar Radić, vojni analitičar.
Kako je onda pripadnicima Vučićeva osiguranja promaknuo ni manje ni više nego – osuđeni ubojica?
„Mislim da sigurnosnoj službi nije promaknuo osuđeni ubojica, ne mogu vjerovati da nisu znali tko je i što je tamo, nego je jednostavno sustav vrijednosti promijenjen. Društvo je podijeljeno na vas i nas. Postoje dvije skupine ljudi: oni koji vole predsjednika Republike i to su dobri ljudi, neovisno o tome jesu li ležali u zatvoru zbog ubojstva osamnaestogodišnjakinje ili zbog silovanja muškaraca – jednostavno su politički podobni“, kaže Radić.
U kratkom telefonskom razgovoru za N1 Srbija, bivši predsjednik Srbije Boris Tadić kaže da je napravljen strašan propust te zaključuje – da smo normalna zemlja, ovdje bi morala biti pokrenuta istraga.
