Osuđeni ubojica pjeva državnom vrhu Srbije – propust službe ili su takvi ljudi politički podobni?

„Samo da objasnim, ja to nisam znao! Istina je da je gospodin Ašanin 1992. godine počinio to ubojstvo koje je u presudi okarakterizirano kao ubojstvo bez predumišljaja. Da sam znao, ili da je bilo tko iz Informera znao, gospodin Ašanin ne bi pjevao na našoj božićnoj proslavi, ali ne zato što to nije po zakonu jer je, budući da je odslužio zatvorsku kaznu, po zakonu slobodan čovjek. Ne bih ga pozvao da pjeva da sam to znao iz moralnih razloga“, rekao je Dragan J. Vučićević, glavni urednik TV Informera.