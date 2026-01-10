Oglas

dva mjeseca kasnije

Vjesnik se ponovno dimi! Vatrogasci na terenu

author
N1 Info
|
10. sij. 2026. 14:39
08.01.2026., Zagreb - Vjesnikov neboder pod snijegom gotovo dva mjeseca nakon pozara.. Photo: Igor Kralj/PIXSELL
Igor Kralj/PIXSELL

Gotovo dva mjeseca nakon što je požar teško oštetio neboder Vjesnika, iz zgrade se u subotu ponovno počeo širiti dim. Pojavila se snimka na kojoj se među ruševinama vidi novi stup dima, a na teren su stigli vatrogasci i policija

Oglas

Na snimci koju je objavio Zagreb.info se vidi i ekipa vatrogasaca koja pokušava pristupiti objektu pomoću ljestvi.

Iz Javne vatrogasne postrojbe kratko su poručili da dim dovode u vezu s toplovodom, bez dodatnih detalja. Policija zasad nema novih informacija o intervenciji.

Ministar Branko Bačić potvrdio je da je za uklanjanje teško oštećenog nebodera Vjesnika u Zagrebu izabrana vinkovačka tvrtka EURCO, koja će izraditi projektnu dokumentaciju i izvesti radove na rušenju objekta vrijedne oko pet milijuna eura. Posao uključuje i rušenje zapadnog aneksa, a plan je da se radovi dovrše u roku od tri mjeseca od predviđenog potpisivanja ugovora 21. siječnja, nakon što prođe rok za moguće žalbe.

Vjesnik se neće rušiti eksplozivom

Prva faza predviđa otvaranje podvožnjaka u Slavonskoj aveniji u roku od 30 dana od početka radova, dok će glavni dio uklanjanja i odvoz materijala trajati do kraja roka od 90 dana.

Bačić je u petak rekao da se objekt neće rušiti eksplozivom, već strojnim putem, a pri odabiru izvođača uzeli su u obzir cijenu, reference i rokove. Podsjetio je da je neboder Vjesnika teško oštećen u požaru koji je izbio sredinom studenoga, zbog čega je ocijenjen opasnim.

PROČITAJTE VIŠE

Teme
dim iz vjesnika neboder vjesnik požar vjesnika vjesnikov neboder

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ