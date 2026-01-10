Vjesnik se ponovno dimi! Vatrogasci na terenu

Gotovo dva mjeseca nakon što je požar teško oštetio neboder Vjesnika, iz zgrade se u subotu ponovno počeo širiti dim. Pojavila se snimka na kojoj se među ruševinama vidi novi stup dima, a na teren su stigli vatrogasci i policija
Oglas
Na snimci koju je objavio Zagreb.info se vidi i ekipa vatrogasaca koja pokušava pristupiti objektu pomoću ljestvi.
Iz Javne vatrogasne postrojbe kratko su poručili da dim dovode u vezu s toplovodom, bez dodatnih detalja. Policija zasad nema novih informacija o intervenciji.
Ministar Branko Bačić potvrdio je da je za uklanjanje teško oštećenog nebodera Vjesnika u Zagrebu izabrana vinkovačka tvrtka EURCO, koja će izraditi projektnu dokumentaciju i izvesti radove na rušenju objekta vrijedne oko pet milijuna eura. Posao uključuje i rušenje zapadnog aneksa, a plan je da se radovi dovrše u roku od tri mjeseca od predviđenog potpisivanja ugovora 21. siječnja, nakon što prođe rok za moguće žalbe.
Vjesnik se neće rušiti eksplozivom
Prva faza predviđa otvaranje podvožnjaka u Slavonskoj aveniji u roku od 30 dana od početka radova, dok će glavni dio uklanjanja i odvoz materijala trajati do kraja roka od 90 dana.
Bačić je u petak rekao da se objekt neće rušiti eksplozivom, već strojnim putem, a pri odabiru izvođača uzeli su u obzir cijenu, reference i rokove. Podsjetio je da je neboder Vjesnika teško oštećen u požaru koji je izbio sredinom studenoga, zbog čega je ocijenjen opasnim.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas