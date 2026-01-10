Vjesnik se ponovno dimi! Vatrogasci na terenu

Ministar Branko Bačić potvrdio je da je za uklanjanje teško oštećenog nebodera Vjesnika u Zagrebu izabrana vinkovačka tvrtka EURCO, koja će izraditi projektnu dokumentaciju i izvesti radove na rušenju objekta vrijedne oko pet milijuna eura. Posao uključuje i rušenje zapadnog aneksa, a plan je da se radovi dovrše u roku od tri mjeseca od predviđenog potpisivanja ugovora 21. siječnja, nakon što prođe rok za moguće žalbe.