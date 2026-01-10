povezanost s naftnim lobijem
VIDEO / Novi Trumpov gaf: Naglas pročitao Rubijevu privatnu poruku
Predsjednik Donald Trump, čini se, doveo je u neugodnu situaciju državnog tajnika Marca Rubija, ali i sebe samog, tijekom konferencije za novinare kada je uživo na televiziji naglas pročitao njegovu privatnu poruku.
Trump (79) sudjelovao je u petak, 9. siječnja, na sastanku s direktorima iz naftne i plinske industrije u Bijeloj kući, kada je došlo do incidenta.
Tijekom konferencije za novinare predsjednik je sjedio između potpredsjednika JD-a Vancea i Rubija (54). Nakon što je Trump dao riječ Ryanu Lanceu iz ConocoPhillipsa, moglo se vidjeti kako Rubio Trumpu predaje rukom napisanu poruku, dok je Vance (41) zbunjeno promatrao situaciju.
„Marco mi je upravo dao poruku“
„Marco mi je upravo dao poruku“, rekao je Trump okupljenim direktorima.
Rubio je zatvorio kemijsku olovku i spustio pogled, no kada je predsjednik počeo čitati poruku naglas, odmah je podignuo pogled prema njemu.
„Vrati se na Chevron“, pročitao je Trump s Rubijeve poruke. „Žele razgovarati o nečemu. Vrati se na Chevron.“
Dok je Trump govorio, Vance se vidno zabavljao i smijao s jedne strane predsjednika, dok se Rubio s druge strane osmjehivao, očito nelagodno.
„U redu, idem nazad na Chevron“, rekao je Trump dok je spuštao poruku natrag na stol.
„Je li bilo pitanje, gospodine predsjedniče?“, moglo se čuti glas izvan kadra.
Trump je ponovno uzeo papir i rekao: „Da, izvolite“, a zatim upitao: „Marco, što je to, što ovdje govoriš?“
Američki ministar energetike Chris Wright potom je preuzeo riječ i zamolio Marka Nelsona iz Chevrona da iznese najnovije informacije iz tvrtke. Dok je Nelson govorio, Rubio je uzeo poruku natrag, presavio je i spremio, piše The People.
Confused grandpa moment: Trump gets a private note from Marco Rubio, reads it out loud, and makes a fool of himself in front of everyone in the room.— Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) January 9, 2026
“Marco just gave me a note. Go back to Chevron. They want to discuss something. I’m going back to Chevron, Marco.” pic.twitter.com/nTH5I89kq1
Nije prvi put
Rubio je u jesen dospio u središte pozornosti zbog još jedne poruke upućene Trumpu, koju mu je predao tijekom sastanka s konzervativnim influencerima i novinarima 8. listopada 2025.
Sadržaj poruke, koji su fotografi u prostoriji uspjeli zabilježiti, govorio je da Trump mora odobriti objavu na društvenoj mreži o preliminarnom mirovnom sporazumu između Izraela i Hamasa.
Rubio je tada pokušao privući Trumpovu pozornost tijekom sastanka prije nego što mu je predao privatnu poruku o potrebi da „odobri“ objavu na društvenim mrežama, što je sugeriralo da Trump sam nije napisao objavu.
Fotografija koju je objavio Associated Press otkrila je poruku na kojoj je pisalo:
„Moraš uskoro odobriti objavu na Truth Socialu kako bi prvi objavio dogovor.“
Trump je potom sudionicima sastanka rekao da ima dobre vijesti.
„Upravo sam dobio poruku od državnog tajnika da smo vrlo blizu dogovora na Bliskom istoku i da će me trebati vrlo brzo“, rekao je. „Pa ćemo uzeti još nekoliko pitanja.“
AP je tada izvijestio da je Trump nastavio sastanak još deset minuta prije nego što je rekao okupljenima da mora „pokušati riješiti neke probleme na Bliskom istoku“.
„Iako sam vrlo dobro zastupljen našim državnim tajnikom. On bi vjerojatno mogao odraditi i bolji posao od mene, ali tko zna“, nastavio je. „Ne želimo ništa prepustiti slučaju. Zato ćemo ići i to riješiti.“
