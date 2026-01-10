Malo komentara na zakon koji treba omogućiti gradnju nuklearke. Tri su opcije u igri

Ono što javnost itekako zanima jest lokacija eventualne buduće nuklearne elektrane. O tome u članku 12. predloženog zakona piše da se "odabire razmatranjem energetski povoljnih lokacija, u skladu s visokim standardima i uz provođenje odgovarajućih sigurnosnih standarda, seizmičkih aktivnosti, vodnih potencijala za hlađenje te procjena utjecaja na okoliš". Također i da se "prilikom izbora lokacije vodi računa o postojanju već istraženih lokacija za nuklearne elektrane u RH, raspored potrošnje i konfiguraciji i stabilnosti postojećeg elektroenergetskog sustava".