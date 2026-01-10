VIDEO / Maskirani izraelski doseljenici tukli 67-godišnjeg gluhog Palestinca na Zapadnoj obali

Radnici u rasadniku pobjegli su nakon što su ugledali kako se doseljenici približavaju, no 67-godišnji Basim Saleh Yassin je gluh i nije mogao čuti upozorenja da se udalji, ispričale su za Associated Press dvije osobe koje su svjedočile napadu.
Snimke prikazuju desetke maskiranih izraelskih doseljenika naoružanih palicama kako u okupiranoj Zapadnoj obali tuku starijeg Palestinca.
Sigurnosne snimke koje je objavio Associated Press pokazuju muškarce, uglavnom odjevene u crno, kako udaraju i šutiraju muškarca nakon što je pao na tlo tijekom napada na rasadnik u selu Deir Sharaf.
Radnici su u četvrtak pobjegli iz rasadnika čim su vidjeli da se doseljenici približavaju, ali 67-godišnji Basim Saleh Yassin, koji je gluh, nije mogao čuti upozorenja da ode, rekla su novinskoj agenciji dva svjedoka napada koji su ujedno članovi obitelji vlasnika tog objekta.
Na snimci se vidi kako Yassin pokušava pobjeći od skupine prije nego što pada na tlo. Jedan muškarac ga šutira dok kleči na zemlji, dok ga drugi više puta udara nečim što nalikuje palici.
Yassin zatim stavlja ruke na tlo i ostaje na sve četiri. Dok se napadači udaljavaju, dvojica prolaze pokraj njega i ponovno ga šutiraju, prije nego što ga još jedan udari nogom u glavu.
Zatim mu prilaze još dvojica i tuku ga, navodno palicama, sve dok ponovno ne padne na tlo. Svjedoci su rekli da je Yassin hospitaliziran sa slomljenim kostima u ruci te s drugim ozljedama lica, prsa i leđa. Naveli su i da su četiri automobila u rasadniku zapaljena i uništena.
Sve veće nasilje izraelskih doseljenika
Riječ je o najnovijem napadu u nizu rastućeg nasilja izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali. Napadi su se pojačali tijekom palestinske sezone berbe maslina u listopadu i početkom studenoga te su se nastavili i nakon toga.
Izraelski premijer Benjamin Netanyahu počinitelje je nazvao „šakom ekstremista“ i pozvao policiju i pravosuđe da ih gone zbog „pokušaja uzimanja zakona u vlastite ruke“.
Međutim, organizacije za ljudska prava i Palestinci tvrde da je problem znatno širi te da su napadi postali gotovo svakodnevna pojava diljem tog područja.
Sigurnosne snage osuđuju nasilje
Izraelska vojska priopćila je da je poslala vojnike na raskrižje Shavei Shomron, u blizini mjesta napada, nakon dojave da deseci maskiranih Izraelaca vandaliziraju imovinu.
Navela je da su Izraelci zapalili palestinska vozila i napali Palestinca u jednom od automobila. Dvojica Palestinaca evakuirana su na liječničko zbrinjavanje. Vojska je priopćila da su uhitili tri osumnjičenika, koji su prebačeni u policijsku postaju na ispitivanje, dodavši: „Sigurnosne snage osuđuju nasilje bilo koje vrste.“
