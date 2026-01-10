VIDEO / Hodao Rijekom sa zastavom HOS-a, zaradio prekršajnu prijavu

"Te je time narušavao javni red i mir odnosno na javnom mjestu isticao simbol kojim se veliča ustaški pokret i totalitarni režim Nezavisne države Hrvatske koji kao takav predstavlja manifestaciju rasističke ideologije, prijezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske i etničke pripadnosti odnosno koristili ste gore navedene simbole na javnom mjestu i u vrijeme kada se nije obilježavala obljetnica HOS-a ili komemoracija poginulih pripadnika HOS-a čime ste uznemirili i zastrašili na taj način sudionike javnog okupljanja i ostale građane koji su prolazili ili koji su bili tada na javnom okupljanju", stoji u prijavi.