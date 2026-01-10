Oglas

"veličao ustaški režim"

VIDEO / Hodao Rijekom sa zastavom HOS-a, zaradio prekršajnu prijavu

10. sij. 2026. 16:03
screenshot hos
Screenshot (Facebook)

Predsjednik udruge za bolju Hrvatsku Ronaldo Barišić dobio je prekršajnu prijavu zbog isticanje zastave HOS-a i pozdrava "Za dom spremni", čime je "narušavao javni red i mir i veličao ustaški pokret", kako se navodi u pisanoj obavijesti Prve policijske postaje Rijeka.

"Isticao je zastavu dimenzija 60×100cm, koja je crne boje, obrubljena zlatnim resicama, obostrano ušiveni hrvatski grbovi, smješteni u sredini, šahovnica sa 25 crvenih i bijelih polja na kojoj je prvo bijelo polje, otvor za koplje, kao i natpis iznad šahovnice HOS, te ispod natpis ZA DOM SPREMNI", stoji u prekršajnoj prijavi.

"Te je time narušavao javni red i mir odnosno na javnom mjestu isticao simbol kojim se veliča ustaški pokret i totalitarni režim Nezavisne države Hrvatske koji kao takav predstavlja manifestaciju rasističke ideologije, prijezir prema drugim ljudima zbog njihove vjerske i etničke pripadnosti odnosno koristili ste gore navedene simbole na javnom mjestu i u vrijeme kada se nije obilježavala obljetnica HOS-a ili komemoracija poginulih pripadnika HOS-a čime ste uznemirili i zastrašili na taj način sudionike javnog okupljanja i ostale građane koji su prolazili ili koji su bili tada na javnom okupljanju", stoji u prijavi.

Udruga "Za bolju Hrvatsku" izjavila je "punu podršku svom predsjedniku".

Teme
NDH NDH režim Narušavanje javnog reda i mira Prekršajna prijava Rasistička ideologija Rijeka Ustaše ZDS fašizam
