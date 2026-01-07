umanjuju dječje osjećaje
Ove fraze uništavaju emocionalni razvoj djece
U svakodnevnoj komunikaciji s djecom često se, i bez loše namjere, koriste rečenice koje dugoročno mogu ozbiljno narušiti njihov emocionalni razvoj.
Riječ je o frazama koje umanjuju dječje osjećaje, šalju poruku da emocije nisu važne ili da su pogrešne te postupno uče dijete da ne vjeruje vlastitom unutarnjem doživljaju.
Kada dijete plače, a odrasli mu poruče da nema razloga za suze ili da pretjeruje, dijete ne uči kako regulirati emocije, nego kako ih potiskivati, piše klix.ba.
"To nije ništa strašno, prestani plakati“, "Nemaš se čega bojati“ neke su od takvih rečenica.
Slično se događa i kada se strah, tuga ili ljutnja dočekuju porukama da je dijete slabo, razmaženo ili preosjetljivo. Takav jezik postupno stvara sram oko emocija i uvjerenje da su osjećaji teret drugima.
Posebno su štetna uspoređivanja s drugom djecom, bilo da se izgovaraju kroz rečenice koje ističu tuđu veću poslušnost, hrabrost ili uspjeh.
"Zašto ne možeš biti kao tvoja sestra / brat / druga djeca?“ – dijete tada ne razvija unutarnju motivaciju ni zdravo samopouzdanje, nego stalan osjećaj da mora zaslužiti ljubav i prihvaćanje.
Još dublji trag ostavljaju poruke koje dovode u pitanje djetetovu vrijednost, primjerice kada se ponašanje poistovjećuje s osobnošću, pa dijete nije netko tko je pogriješio, nego netko tko je "loš“. Takav govor razara sliku o sebi i otežava razvoj stabilnog identiteta.
Ni fraze koje naizgled zvuče bezazleno, poput onih koje poručuju da odrasli nemaju vremena za dječje priče ili osjećaje ("Sad nemam vremena za tvoje gluposti“, "Ne zanima me to, pričaj kasnije“), nisu bez posljedica.
Iz njih dijete uči da je njegova unutarnja stvarnost manje važna od obveza odraslih, što kasnije može rezultirati povlačenjem, poteškoćama u izražavanju emocija ili strahom od bliskosti. Emocionalni razvoj ne narušavaju samo oštre riječi, nego i hladnoća, ignoriranje i nedostatak interesa.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
