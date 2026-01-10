Ukrajina i SAD potpisuju “sporazum o prosperitetu” vrijedan 800 milijardi dolara?

The Telegraph navodi da je Zelenski prvotno planirao idućeg tjedna otputovati u Bijelu kuću kako bi zaključio i gospodarski plan prosperiteta i dogovor o poslijeratnim sigurnosnim jamstvima. Međutim, europski saveznici iz tzv. Koalicije voljnih savjetovali su mu da odgodi posjet Washingtonu te predložili da se sastanak s Trumpom održi na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.