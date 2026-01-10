Oglas

u davosu

Ukrajina i SAD potpisuju “sporazum o prosperitetu” vrijedan 800 milijardi dolara?

author
N1 Info
|
10. sij. 2026. 07:16
Trump i Zelenski u Vatikanu 14.5.2025., AFP
Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

Ukrajina i Sjedinjene Američke Države mogle bi potpisati takozvani “sporazum o prosperitetu”, usmjeren na obnovu zemlje nakon rata, tijekom sastanka svjetskih čelnika u Davosu, objavio je The Telegraph, pozivajući se na zapadne dužnosnike.

Oglas

Koalicija voljnih predložila Davos?

Prema navodima britanskog lista, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i njegov američki kolega Donald Trump putuju u švicarsko planinsko odmaralište, gdje bi trebali održati sastanak i finalizirati sporazum. Dokument bi trebao otvoriti put za prikupljanje do 800 milijardi američkih dolara za obnovu Ukrajine u razdoblju od deset godina.

The Telegraph navodi da je Zelenski prvotno planirao idućeg tjedna otputovati u Bijelu kuću kako bi zaključio i gospodarski plan prosperiteta i dogovor o poslijeratnim sigurnosnim jamstvima. Međutim, europski saveznici iz tzv. Koalicije voljnih savjetovali su mu da odgodi posjet Washingtonu te predložili da se sastanak s Trumpom održi na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.

Sporazum o prosperitetu trebao bi se temeljiti na kombinaciji zajmova, bespovratnih sredstava i investicijskih prilika privatnog sektora, s ciljem prikupljanja ukupno 800 milijardi dolara za obnovu razorene zemlje.

Nadovezuje se na dogovor o mineralima

“Izvori navode da bi sporazum trebao otvoriti put nizu zajmova, grantova i investicijskih prilika privatnih kompanija kako bi se osigurala potrebna sredstva. Kijev se nada da će, nudeći Washingtonu udio u poslijeratnoj obnovi, osobito u projektima koji bi mogli biti prihvatljivi Donaldu Trumpu, američki predsjednik biti skloniji pružanju snažnih sigurnosnih jamstava”, piše The Telegraph.

List također navodi da se sporazum nadovezuje na dogovor o mineralima potpisan prošle godine, kojim su američkim investitorima omogućeni povlašteni uvjeti za sudjelovanje u budućim projektima eksploatacije prirodnih resursa u Ukrajini.

Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko ranije je izjavila da je zemlji potrebno oko 800 milijardi dolara za pokrivanje troškova u idućih deset godina, ne uključujući sigurnosne izdatke. Predsjednik Zelenski je, pak, poručio da značajan dio mirovnog plana o kojem se razgovara sa SAD-om obuhvaća upravo obnovu Ukrajine te predviđa ulaganja u rasponu od 700 do 800 milijardi dolara.

Teme
sad i ukrajina sporazum o prosperitetu ukrajina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ