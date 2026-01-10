Ukrajina i SAD potpisuju “sporazum o prosperitetu” vrijedan 800 milijardi dolara?

Ukrajina i Sjedinjene Američke Države mogle bi potpisati takozvani “sporazum o prosperitetu”, usmjeren na obnovu zemlje nakon rata, tijekom sastanka svjetskih čelnika u Davosu, objavio je The Telegraph, pozivajući se na zapadne dužnosnike.
Koalicija voljnih predložila Davos?
Prema navodima britanskog lista, ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski i njegov američki kolega Donald Trump putuju u švicarsko planinsko odmaralište, gdje bi trebali održati sastanak i finalizirati sporazum. Dokument bi trebao otvoriti put za prikupljanje do 800 milijardi američkih dolara za obnovu Ukrajine u razdoblju od deset godina.
The Telegraph navodi da je Zelenski prvotno planirao idućeg tjedna otputovati u Bijelu kuću kako bi zaključio i gospodarski plan prosperiteta i dogovor o poslijeratnim sigurnosnim jamstvima. Međutim, europski saveznici iz tzv. Koalicije voljnih savjetovali su mu da odgodi posjet Washingtonu te predložili da se sastanak s Trumpom održi na marginama Svjetskog ekonomskog foruma u Davosu.
Sporazum o prosperitetu trebao bi se temeljiti na kombinaciji zajmova, bespovratnih sredstava i investicijskih prilika privatnog sektora, s ciljem prikupljanja ukupno 800 milijardi dolara za obnovu razorene zemlje.
Nadovezuje se na dogovor o mineralima
“Izvori navode da bi sporazum trebao otvoriti put nizu zajmova, grantova i investicijskih prilika privatnih kompanija kako bi se osigurala potrebna sredstva. Kijev se nada da će, nudeći Washingtonu udio u poslijeratnoj obnovi, osobito u projektima koji bi mogli biti prihvatljivi Donaldu Trumpu, američki predsjednik biti skloniji pružanju snažnih sigurnosnih jamstava”, piše The Telegraph.
List također navodi da se sporazum nadovezuje na dogovor o mineralima potpisan prošle godine, kojim su američkim investitorima omogućeni povlašteni uvjeti za sudjelovanje u budućim projektima eksploatacije prirodnih resursa u Ukrajini.
Ukrajinska premijerka Julija Sviridenko ranije je izjavila da je zemlji potrebno oko 800 milijardi dolara za pokrivanje troškova u idućih deset godina, ne uključujući sigurnosne izdatke. Predsjednik Zelenski je, pak, poručio da značajan dio mirovnog plana o kojem se razgovara sa SAD-om obuhvaća upravo obnovu Ukrajine te predviđa ulaganja u rasponu od 700 do 800 milijardi dolara.
