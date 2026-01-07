PREKID SNA
Liječnik otkrio prehrambenu naviku zbog koje se budite noću
Ako se često budite usred noći, između 2 i 5 sati ujutro, iza tog frustrirajućeg prekida sna može stajati fiziološki razlog - onaj koji ima manje veze sa stresom ili korištenjem ekrana, a više s onime što se metabolički događa dok se odmarate.
Prema Kelsey Jordan, doktorici kiropraktike i praktičarki za obnovu zdravlja, problem najčešće proizlazi iz "poremećaja regulacije šećera u krvi“.
"Ako nam je razina šećera u krvi tijekom dana poput vožnje roller-coasterom i nije dobro regulirana, kada navečer legnemo - usred noći šećer u krvi će pasti, što posljedično dovodi do porasta kortizola, jer kortizol djeluje tako da ponovno povisi razinu šećera u krvi“, objasnila je Jordan.
Kortizol, koji se često naziva glavnim hormonom stresa u tijelu, prati prirodan dnevni ritam. Njegove su razine obično najniže noću i počinju rasti u ranim jutarnjim satima kako bi vam pomogle da se probudite. No kada razina šećera u krvi tijekom sna padne prenisko, kortizol može porasti ranije nego što je predviđeno, piše BestLife.
"Ako kortizol poraste kako bi povisio šećer u krvi, istodobno će vas i probuditi jer snažno stimulira organizam. To vrlo često primjećujem kod svojih pacijenata“, ističe Jordan.
Kako izbjeći takva neželjena buđenja? Jordan preporučuje konzumaciju zdravih masnoća prije spavanja.
Ključna riječ ovdje je "zdravo“. Namirnice bogate zasićenim masnoćama zapravo mogu imati suprotan učinak na regulaciju šećera u krvi, upozoravaju stručnjaci sa Sveučilišta Michigan State.
Jordan za najbolje rezultate preporučuje jednu žlicu maslinova ili kokosova ulja ili polovicu avokada. A kako ističe Američko udruženje za srce (AHA), orašasti plodovi, sjemenke i maslaci napravljeni od tih sastojaka također su zdrave opcije.
