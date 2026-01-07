Liječnik otkrio prehrambenu naviku zbog koje se budite noću

Kortizol, koji se često naziva glavnim hormonom stresa u tijelu, prati prirodan dnevni ritam. Njegove su razine obično najniže noću i počinju rasti u ranim jutarnjim satima kako bi vam pomogle da se probudite. No kada razina šećera u krvi tijekom sna padne prenisko, kortizol može porasti ranije nego što je predviđeno, piše BestLife.