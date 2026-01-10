Oglas

Slaven Babić

Građani na velikim mukama, liječnik otkrio: "Imali smo ekstreman broj operacijskih zahvata..."

N1 Info
10. sij. 2026. 19:04
pixsell, snijeg
Marko Seper/PIXSELL

Zbog leda i poledice u Zagrebu je 80 ozlijeđenih, 13 osoba završilo je u bolnici, većinom zbog lomova.

“Ovog puta prevladava mrvicu mlađa populacija, ljudi ispod 50 godina, imam osjećaj da su ovi naši stariji sugrađani ipak poslušali koju riječ na upozorenja pa nisu baš išli okolo tamo gdje nisu trebali", rekao je Slaven Babić, iz klinike za traumatologiju Sestre milosrdnice, piše Dnevnik.hr.

Imali smo 31 operacijski zahvat, što je ekstreman broj, to je otprilike više nego dvostruko veći broj operacija koje inače radimo”, dodao je Babić.

Operacijski zahvati Ozljede Snijeg Traumatologija Zagreb

