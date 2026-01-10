Mlak odaziv
Trump je nakon udara na Venezuelu najavio "velika ulaganja". Naftne kompanije nisu zainteresirane
Američki predsjednik Donald Trump zatražio je najmanje 100 milijardi dolara (75 milijardi funti) ulaganja naftne industrije u Venezueli, no u Bijeloj kući naišao je na mlak odaziv, pri čemu je jedan od direktora upozorio da je ta južnoamerička zemlja trenutačno „nepogodna za ulaganja“.
Čelnici najvećih američkih naftnih kompanija koji su sudjelovali na sastanku priznali su da Venezuela, koja raspolaže golemim energetskim rezervama, predstavlja primamljivu priliku, piše BBC.
Međutim, istaknuli su da bi bile potrebne značajne promjene kako bi regija postala privlačna ulagačima. Nikakve veće financijske obveze nisu odmah preuzete. Trump je rekao da će „osloboditi“ naftu te južnoameričke zemlje nakon što su američke snage u raciji 3. siječnja u glavnom gradu otele njezina čelnika Nicolása Madura.
„Jedna od stvari koju će Sjedinjene Države iz ovoga dobiti bit će još niže cijene energije“, rekao je Donald Trump na sastanku u Bijeloj kući u petak.
No prisutni čelnici naftnih kompanija izrazili su oprez.
Glavni izvršni direktor Exxona Darren Woods rekao je: „Tamo su nam imovinu oduzeli dva puta, pa možete zamisliti da bi ponovni ulazak treći put zahtijevao vrlo značajne promjene u odnosu na ono što smo povijesno vidjeli i na trenutačno stanje.“
„Danas je to neulagivo.“
Venezuela ima složen odnos s međunarodnim naftnim kompanijama još otkako je nafta otkrivena na njezinu teritoriju prije više od 100 godina. Chevron je posljednja velika američka naftna kompanija koja još posluje u toj zemlji.
Nekoliko kompanija iz drugih zemalja, uključujući španjolski Repsol i talijanski Eni, koje su također bile zastupljene na sastanku u Bijeloj kući, i dalje su aktivne. Trump je rekao da će njegova administracija odlučiti kojim će tvrtkama biti dopušteno poslovanje.
„Vi poslujete izravno s nama. Ne poslujete uopće s Venezuelom. Ne želimo da poslujete s Venezuelom“, rekao je.
Bijela kuća je priopćila da radi na „selektivnom“ ublažavanju američkih sankcija koje su ograničavale prodaju venezuelanske nafte. Dužnosnici kažu da su koordinirali s privremenim vlastima u zemlji, koju trenutačno vodi bivša Madurina zamjenica, potpredsjednica Delcy Rodríguez.
No također su jasno dali do znanja da namjeravaju zadržati kontrolu nad prodajom, kao način očuvanja poluge pritiska na vladu Delcy Rodríguez.
Sjedinjene Države su ovoga tjedna zaplijenile nekoliko tankera koji su prevozili sankcioniranu sirovu naftu. Američki dužnosnici naveli su da rade na uspostavi prodajnog procesa u kojem bi se prikupljeni novac polagao na račune pod američkom kontrolom.
Proizvodnja nafte u Venezueli posljednjih je desetljeća teško pogođena zbog nedostatka ulaganja i lošeg upravljanja – kao i zbog američkih sankcija. S približno milijun barela dnevno, zemlja sudjeluje s manje od 1 posto u globalnoj opskrbi.
Chevron, koji čini oko petine ukupne proizvodnje zemlje, rekao je da očekuje povećanje proizvodnje, nadograđujući svoje trenutačno prisustvo, dok je Exxon izjavio da u nadolazećim tjednima planira poslati tehnički tim kako bi procijenio situaciju.
Repsol, koji trenutačno proizvodi oko 45.000 barela dnevno, rekao je da vidi put prema utrostručenju proizvodnje u Venezueli tijekom sljedećih nekoliko godina, pod odgovarajućim uvjetima. Direktori drugih kompanija također su rekli da će Trumpova obećanja o promjenama potaknuti ulaganja i da se nadaju iskoristiti trenutak.
„Spremni smo ići u Venezuelu“, rekao je Bill Armstrong, čelnik neovisne tvrtke za bušenje nafte i plina. „U smislu nekretnina, to je prvoklasna lokacija.“
No analitičari upozoravaju da bi značajno povećanje proizvodnje zahtijevalo velik napor.
„Oni su maksimalno pristojni i maksimalno potporni koliko mogu biti, a da pritom ne obećaju stvarni novac“, rekao je David Goldwyn, predsjednik energetske konzultantske kuće Goldwyn Global Strategies i bivši posebni izaslanik američkog State Departmenta za međunarodna energetska pitanja.
Exxon i Shell „neće ulagati ni jednoznamenkaste milijarde dolara, a kamoli desetke milijardi“, bez fizičke sigurnosti, pravne izvjesnosti i konkurentnog fiskalnog okvira, rekao je Goldwyn.
„Iz perspektive industrije to zapravo nije dobrodošlo“, rekao je. „Uvjeti jednostavno nisu pravi.“
Iako bi manje kompanije mogle biti spremnije uskočiti i pomoći povećanju venezuelanske proizvodnje nafte tijekom sljedeće godine, dodao je da bi se takva ulaganja vjerojatno kretala oko 50 milijuna dolara – daleko od „fantastične“ brojke od 100 milijardi dolara koju je Trump spominjao.
Rystad Energy procjenjuje da bi bilo potrebno 8 do 9 milijardi dolara novih ulaganja godišnje kako bi se proizvodnja utrostručila do 2040. godine. Trumpov prijedlog ulaganja od 100 milijardi dolara u Venezuelu mogao bi imati velik utjecaj na proizvodnju – ako bi se ostvario, rekao je glavni ekonomist te tvrtke Claudio Galimberti.
Dodao je da bi kompanije bile spremne ulagati u tom opsegu jedino uz subvencije – i političku stabilnost. Amerikanci, upozorio je, ne bi trebali očekivati da će situacija u Venezueli u skorije vrijeme sniziti cijene nafte.
„Bit će teško vidjeti velike obveze prije nego što dobijemo potpuno stabiliziranu političku situaciju, a kada će se to dogoditi, to nitko ne može sa sigurnošću reći“, zaključio je.
