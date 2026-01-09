Kreće besplatno skijanje na Sljemenu: Evo što morate znati

Besplatna skijaška sezona na Sljemenu počinje ovog vikenda. Građani mogu uživati u Zelenom i Bijelom spustu.
"S obzirom na snježni ugođaj i veliki broj posjetitelja koji se očekuju na Sljemenu, građane pozivamo da u dolasku do žičare koriste javni prijevoz zbog ograničenih kapaciteta u garaži i na otvorenim parkiralištima u blizini Donje postaje", poručuju iz Grada te građanima savjetuju da na Sljeme ne idu osobnim automobilima zbog mogućih gužvi.
Radno vrijeme žičare, koja je također besplatna za sve građane, prilagođava se skijaškoj sezoni. Tako je radnim danom prvi polazak u 8 sati ujutro, posljednji u 16:30 s Donje postaje, a sa Sljemena u 17 sati, a vikendom u 18 sati.
Za dolazak do žičare građanima su na raspolaganju tramvajske linije 8 i 14 kojima mogu doći do Mihaljevca, piše Jutarnji, otkuda ih kratkom vožnjom linija 15 dovodi do Donje postaje u Gračanskom dolju. U zoni žičare također se nalaze i autobusna stajališta koja koriste autobusne linije 140 (Mihaljevac - Sljeme), koja vikendom vozi svakih sat vremena, 227 (Svetice - Gornji Bukovac - Gračansko dolje) i 233 (Mihaljevac - Markuševec).
Posjetitelji Sljemena pozivaju se da poštuju postavljena upozorenja i signalizaciju na skijaškim stazama. Radi sigurnosti svih korisnika, sanjkanje na skijaškim stazama nije dopušteno, dok je za sanjkanje predviđen istočni dio Činovničke livade.
Skijalište je otvoreno svakodnevno od 9 do 16 sati.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
