Kreće besplatno skijanje na Sljemenu: Evo što morate znati

"S obzirom na snježni ugođaj i veliki broj posjetitelja koji se očekuju na Sljemenu, građane pozivamo da u dolasku do žičare koriste javni prijevoz zbog ograničenih kapaciteta u garaži i na otvorenim parkiralištima u blizini Donje postaje", poručuju iz Grada te građanima savjetuju da na Sljeme ne idu osobnim automobilima zbog mogućih gužvi.