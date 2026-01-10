Picula o hrvatskom utjecaju na BiH: "Bruxelles je ispružio ruku, međutim..."

„Hrvatska u ovom doista vrlo osjetljivom geopolitičkom trenutku mora apsolutno voditi računa o onome što se događa u BiH. Naravno, u interesu hrvatskog naroda u BiH, ali svakako i u općoj sigurnosti i po mogućnosti i društvenom prosperitetu", rekao je Tonino Picula u programu Radio televizije Herceg Bosne iz Mostara.