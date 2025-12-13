Djeca bez mreža u mreži države

A ako se već donijela tako drastična zabrana, vjerojatno ne preko noći i bez ozbiljnih istraživanja i studija, nije li trebalo odrediti nultu generaciju od koje će krenuti njena primjena i pripremiti je za taj šok? Ovako će, pretpostavimo, dokačiti mnoge 14-godišnjake i 15-godišnjake - nisu to neozbiljne godine - koji su na društvenim mrežama razvili mrežu veza, prijateljstava i informacija koju će im država sada pokidati i oduzeti, da bi im za godinu, dvije istu vratila (pokidanu) kada napune 16 i zakonski budu oslobođeni 'obveze' da vise na igralištu za ragbi, a ne na TikToku.