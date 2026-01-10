Mađarske prženice su mnogo ukusnije od naših - ovaj sastojak obara s nogu

Mađarska varijanta pohanog kruha ili prženica puno je ukusnija od naših - uvijek dodaju jedan sastojak koji vas jednostavno obori s nogu.
Prženice ili pohani kruh najbolji doručak na kojem su mnogi odrasli, a evo kako ga pripremaju Mađari. Dodaju jedan sastojak koji obara s nogu.
Sastojci za 5 osoba
– 20 kriški starog kruha
– 10 kriški rastopljenog sira
– 300 g ribanog rastopljenog sira
– 300 ml mlijeka
- 100 g brašna
– 4 jaja
– ulje za prženje
Priprema:
U duboku zdjelu ulijte mlijeko. U drugoj zdjeli dobro umutite jaja. U treću ulijte brašno, a u četvrtu ribani sir. Kriške umočite u mlijeko vrlo kratko, odmah ih izvadite, stavite u dlanove i stisnite.
Na jednu krišku stavite komadić sira, pa je preklopite.
Pripremljene sendviče prvo uvaljajte u brašno, a zatim u jaje. Zatim stavite na tanjur sa sirom, pa po vrhu premažite malo sira.
Dobro zagrijte ulje u tavi, pa pržite kriške s jedne i s druge strane dok ne dobiju lijepu, smeđu koricu.
Gotove prženice izvadite na papirnati ručnik da se ocijedi višak masnoće, prenosi Krstarica.
Vrlo važno kod izrade uštipaka
Pripremajte jednu po jednu prženicu. Stoga, kratko je umočite u mlijeko, preklopite, uvaljajte u jaje, brašno, pospite sirom i odmah spustite u vruće ulje. I tek onda pripremite drugu.
Nemojte pripremiti sve odjednom, pa tek onda pržiti, jer će kriške omekšati od mlijeka dok čekaju, a zbog toga će upiti puno ulja i raspasti se.
