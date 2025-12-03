Hrvatska nabavlja 18 francuskih haubica Caesar i 44 njemačka tenka Leopard

Među temama na dnevnom redu Plenkovićeve turneje po europskim prijestolnicama bit će Ukrajina i tekući mirovni pregovori o okončanju ruske invazije, a izvori iz Banskih dvora ističu da Hrvatska ima što reći na tu temu s obzirom na vlastito iskustvo iz rata. Od važnijih pitanja za Hrvatsku na sastancima u Parizu i Berlinu bit će zapadni Balkan, a pogotovo situacija u Bosni i Hercegovini. Razgovarat će se i o širim transatlantskim odnosima, Višegodišnjem financijskom okviru (VFO) za razdoblje od 2028. do 2034., sigurnosti i obrani kao i energetici.