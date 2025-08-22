Hrvatska pošta ima važnu obavijest: "Ovo će znatno utjecati na tvrtke diljem svijeta"

"Ova će mjera znatno utjecati na sve poštanske tvrtke diljem svijeta i njihove korisnike koji šalju pošiljke korištenjem poštanskih mreža Američkoj pošti (USPS). Trenutačno se roba i darovi niske vrijednosti mogu bez carine uvoziti u SAD iz drugih zemalja zbog 'de minimis' carinskog praga koji iznosi 800 američkih dolara. Promjene, međutim, znače da će se na svu robu uvezenu u SAD morati platiti carina Američkoj carinskoj službi bez obzira na zemlju podrijetla“, pojašnjavaju iz Hrvatske pošte.