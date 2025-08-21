Otišao je na snimanje pluća - liječnici nisu mogli vjerovati što mu je u prsima osam godina

Ilustracija / Unsplash

Muškarac (44) iz Tanzanije potražio je liječničku pomoć nakon što mu je iz desne bradavice počeo curiti gnoj. Do tada je sve djelovalo zabrinjavajuće, ali ne i posve neuobičajeno. U početku se sumnjalo na infekciju, no CT pluća pokazao je nešto što je iznenadilo liječnike.

Osim iscjetka, nije bilo ničega alarmantnog: u zdravstvenom izvješću pacijent je opisan kao "u osnovi zdrav", bez bolova u prsima, otežanog disanja, kašlja ili povišene temperature.

Priznanje o staroj ozljedi

Liječnici su se zabrinuli kada je pacijent priznao da je prije osam godina bio "umiješan u nasilnu tučnjavu“. Tada je zadobio "više posjekotina na licu, leđima, prsima i trbuhu". Budući da je živio daleko od bolnice, dobio je samo osnovnu medicinsku skrb, a rendgenska snimka tada nije učinjena, piše nova.rs.

U bilješkama o slučaju stoji da je prethodnih osam godina proteklo "bez značajnijih problema… sve do sadašnjeg javljanja". U bolnicu je stigao s "gnojem neugodna mirisa" i zadebljalom kožom na području ispod desne bradavice.

Što su otkrile snimke

Nakon što je napravljen rendgen, otkriven je "oštar metalni predmet", a liječnici su shvatili da je riječ o nožu, okruženom "gnojem i nekrotičnim tkivom". Nož je u tijelo ušao kroz desno rame.

Hitno je preporučena operacija. Tijekom zahvata liječnici su uspjeli izvaditi nož, a pacijent je već deset dana kasnije otpušten kući kao dovoljno stabilan. U izvješću je naglašeno koliko je imao sreće, jer je "iako se pacijent dobro oporavio nakon operacije, postojala značajna opasnost da zadržani nož dovede do smrtnog ishoda.

Kako je mogao preživjeti toliko dugo

Stručnjaci objašnjavaju da je razlog preživljavanja to što je tijelo uspjelo "obmotati strano tijelo fibroznom kapsulom [čvrstim zaštitnim slojem tkiva], čime je ograničilo upalu i oštećenje tkiva". Međutim, kada je počeo curiti gnoj, postalo je jasno da sreća istječe i da se razvijaju "ozbiljne komplikacije".

Izvješće zaključuje: "Ovaj slučaj ilustrira hitnu potrebu za većom sviješću i unaprijeđenim protokolima za zbrinjavanje trauma te sigurnu kirurgiju u uvjetima s ograničenim resursima."