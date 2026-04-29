Ministrica Hrstić o smrti muškarca u Zadru: Provedeni su interni nadzor i zdravstvena inspekcija

Ministrica zdravstva Irena Hrstić kaže da je u slučaj smrti muškarca nakon liječničkog pregleda u Zadru proveden interni nadzor, da je na teren izašla zdravstvena inspekcija i da se očekuju njihovi nalazi te je izrazila iskrenu sućut obitelji.
Oglas
"Postoji propisana procedura - prvo se provodi interni nadzor, a ovisno o nalazima može izaći i zdravstvena inspekcija. U ovom slučaju inspekcija je već bila na terenu, ali u ovom trenutku nemam nalaze ni internog nadzora ni inspekcije", rekla je Hrstić u hotelu Westin, gdje je održana konferencija "Zdravlje kao bogatstvo: gospodarski i društveni učinci medicinskih inovacija", prenosi Dnevnik.hr.
Naime, 35-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine umro je 17. travnja, dvadesetak minuta nakon što je napustio zadarsku Hitnu gdje se javio zbog trnjenja ruke i lijeve strane tijela te je nakon pregleda otpušten kući.
Osvrnula se i na dojavu o bombi u Kliničkom bolničkom centru Zagreb istaknuvši da je zdravstveni sustav reagirao brzo te da nije došlo do poremećaja u pružanju zdravstvene skrbi.
"Zdravstveni sustav ključna je infrastruktura i uvijek je znao odgovoriti na izazove, pa tako i na ovaj. Žalosno je da se uopće moramo baviti takvim situacijama, ali pacijenti nisu osjetili poremećaje u radu sustava", izjavila je ministrica.
Dodala je da su KBC Zagreb i Ministarstvo unutarnjih poslova koordinirano postupali te da je sustav pokazao spremnost u kriznim situacijama.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas