ČEKAJU SE NALAZI

Ministrica Hrstić o smrti muškarca u Zadru: Provedeni su interni nadzor i zdravstvena inspekcija

29. tra. 2026. 15:16
Irena Hrstić
Ministrica zdravstva Irena Hrstić kaže da je u slučaj smrti muškarca nakon liječničkog pregleda u Zadru proveden interni nadzor, da je na teren izašla zdravstvena inspekcija i da se očekuju njihovi nalazi te je izrazila iskrenu sućut obitelji.

"Postoji propisana procedura - prvo se provodi interni nadzor, a ovisno o nalazima može izaći i zdravstvena inspekcija. U ovom slučaju inspekcija je već bila na terenu, ali u ovom trenutku nemam nalaze ni internog nadzora ni inspekcije", rekla je Hrstić u hotelu Westin, gdje je održana konferencija "Zdravlje kao bogatstvo: gospodarski i društveni učinci medicinskih inovacija", prenosi Dnevnik.hr.

Naime, 35-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine umro je 17. travnja, dvadesetak minuta nakon što je napustio zadarsku Hitnu gdje se javio zbog trnjenja ruke i lijeve strane tijela te je nakon pregleda otpušten kući.

Osvrnula se i na dojavu o bombi u Kliničkom bolničkom centru Zagreb istaknuvši da je zdravstveni sustav reagirao brzo te da nije došlo do poremećaja u pružanju zdravstvene skrbi.

"Zdravstveni sustav ključna je infrastruktura i uvijek je znao odgovoriti na izazove, pa tako i na ovaj. Žalosno je da se uopće moramo baviti takvim situacijama, ali pacijenti nisu osjetili poremećaje u radu sustava", izjavila je ministrica.

Dodala je da su KBC Zagreb i Ministarstvo unutarnjih poslova koordinirano postupali te da je sustav pokazao spremnost u kriznim situacijama.

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
