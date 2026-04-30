"Jeste li to pitali i Bidena?"
VIDEO / Kongresnica pokazala Hegsethu AI sliku Trumpa kao Isusa. Pogledajte njegovu reakciju
Američka demokratska kongresnica Sara Jacobs jučer je tijekom saslušanja u Kongresu suočila ministra obrane Petea Hegsetha s pitanjima o mentalnoj stabilnosti američkog predsjednika Donalda Trumpa. Jacobs je istaknula kako njezini birači iz najveće vojne zajednice u zemlji izražavaju duboku zabrinutost zbog predsjednikovih istupa.
"Dok mi ovdje razgovaramo, 2500 marinaca iz San Diega nalazi se uz obalu Irana. Mnogi drugi su dobili obavijesti o raspoređivanju u roku od 48 sati. Ovaj rat u Iranu nije teoretski za mene ili moje birače, on je duboko osoban", rekla je Jacobs.
Podsjetila je na Trumpove objave u kojima je prijetio uništenjem iranske infrastrukture i poručio da će "cijela jedna civilizacija umrijeti".
"Telefoni u mojem uredu ne prestaju zvoniti. Čula sam se s mnogim vojnim obiteljima koje su zabrinute za predsjednikovu mentalnu sposobnost i pitaju se je li on sposoban služiti kao vrhovni zapovjednik s obzirom na to da šalje njihove voljene u opasnost", izjavila je kongresnica. Dodala je kako američke snage zaslužuju znati da su njihovi vođe usredotočeni i stabilni.
Hegseth na pitanje o Trumpovu mentalnom zdravlju: "Jeste li to pitali i Bidena?"
"Vjerujete li da je predsjednik mentalno dovoljno stabilan da bude vrhovni zapovjednik?", pitala je Jacobs izravno Hegsetha. Ministar obrane je na to odgovorio protupitanjem.
"Jeste li isto pitanje postavljali Joeu Bidenu tijekom četiri godine?", uzvratio je Hegseth. Jacobs mu je odgovorila kako Biden više nije predsjednik, dok je Trump na vlasti već godinu i pol dana, prenosi Index.hr.
"On je najoštroumniji vrhovni zapovjednik s najviše uvida kojeg smo imali generacijama", rekao je Hegseth o Trumpu. Odbio je dalje komentirati navode o rastrojenosti, dodavši kako su demokrati godinama branili Bidena koji je, prema njegovim riječima, jedva govorio i nije znao koji je dan u tjednu.
Pitanje o Trumpu kao Isusu
Tijekom rasprave Jacobs je ministru pokazala još jednu Trumpovu objavu na društvenim mrežama, sliku na kojoj je američki predsjednik prikazan kao Isus. Pitala je ministra kako objašnjava takve objave.
"Ja sam Židovka, pa meni to zapravo ne smeta, ali smatram da je ovo prilično uvredljivo za mnoge kršćane. Kako objašnjavate ovu objavu?", pitala je Jacobs. Hegseth je ponovio kako on nije tu da bi tumačio objave s društvenih mreža.
"Nisam ovdje da bih objašnjavao objave. Imamo nevjerojatnog vrhovnog zapovjednika koji stavlja naše snage na prvo mjesto. Ovdje sam zbog saslušanja o proračunu", odgovorio je Hegseth. Dodao je kako Iran ne bi trebao podcjenjivati volju američkog predsjednika i vojske.
Pobjeda koja izgleda kao poraz
Jacobs je istaknula kako njezina pitanja nisu stranačke prirode te da su slične sumnje izrazili i neki republikanci, poput Marjorie Taylor Greene koja je rekla da je Trump izvan kontrole. Kongresnica je na kraju iznijela podatke o gubicima u aktualnim sukobima.
"Ubijeno je 13 američkih vojnika, više od 380 ih je ranjeno. Rat Amerikance košta milijarde eura. Ako mislite da pobjeda izgleda ovako, možda bismo trebali preispitati vašu mentalnu stabilnost", poručila je Jacobs ministru obrane na kraju saslušanja.
