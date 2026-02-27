Novi lijekovi i kompresijski grudnjak na listi HZZO-a, Dubrovnik dobiva zračni medicinski tim

Proširene su i indikacije za lijekove koji se već nalaze na listi. Tako se alektinib sada može koristiti i kao dodatno liječenje nakon operacije kod raka pluća nemalih stanica s ALK pozitivnošću, a avelumab za liječenje karcinoma bubrega. Akalabrutinib dobio je dvije nove namjene - liječenje kronične limfocitne leukemije u kombinaciji s venetoklaksom te liječenje limfoma plaštenih stanica.