Novi lijekovi i kompresijski grudnjak na listi HZZO-a, Dubrovnik dobiva zračni medicinski tim

Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO) na listu je uvrstio četiri nova lijeka i kompresijski grudnjak, proširio indikacije za više onkoloških terapija te osigurao 346 tisuća eura za zračni medicinski prijevoz u Dubrovačko-neretvanskoj županiji, priopćili su u petak.
Na Osnovnu listu lijekova uvrštena su četiri nova lijeka: givosiran, namijenjen rijetkoj nasljednoj bolesti jetre koja uzrokuje teške napadaje boli, zolbetuksimab za liječenje raka želuca ili spoja između želuca i jednjaka te bempedoatna kiselina i njezina kombinacija s ezetimibom za pacijente s nasljedno povišenim kolesterolom, stoji u priopćenju.
Proširene su i indikacije za lijekove koji se već nalaze na listi. Tako se alektinib sada može koristiti i kao dodatno liječenje nakon operacije kod raka pluća nemalih stanica s ALK pozitivnošću, a avelumab za liječenje karcinoma bubrega. Akalabrutinib dobio je dvije nove namjene - liječenje kronične limfocitne leukemije u kombinaciji s venetoklaksom te liječenje limfoma plaštenih stanica.
Na liste lijekova HZZO-a uvrštene su i jeftinije generičke inačice postojećih terapija, dok je na listu pomagala dodan kompresijski grudnjak uz već dostupna slična ortopedska pomagala.
Dubrovačko-neretvanskoj županiji odobrena sredstva za helikopter s hitnim timom
Upravno vijeće imenovalo je i nove članove Povjerenstva za lijekove, Povjerenstva za opća medicinsko-tehnička pomagala te Povjerenstva za ortopedska pomagala. Popis imenovanih članova dostupan je na mrežnim stranicama HZZO-a.
Za provedbu zračnog medicinskog prijevoza životno ugroženih, ozlijeđenih ili oboljelih osoba na području Dubrovačko-neretvanska županija u 2026. godini osigurano je ukupno 346.038 eura za razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.
Zavod za hitnu medicinu Dubrovačko-neretvanske županije odobreno je 243.610 eura za medicinski tim u helikopteru MUP-a, koji čine jedan liječnik i jedna medicinska sestra ili tehničar, dok je Zavod za hitnu medicinu Splitsko-dalmatinske županije dodijeljeno 102.427 eura za organizaciju prijavno-dojavne jedinice.
