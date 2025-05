Inspektori došli zapečatiti kamp u Tisnom, ljudi ih nisu pustili

Podijeli :

Pred kampom su se okupili ljudi koji su izgleda odlučili inspektore ne propustiti u kamp. Prema rješenju Državnog inspektorata, općinska tvrtka Prisliga koja kampom upravlja posluje bez rješenja Ministarstva turizma o kategorizaciji.

Kako su ljudi stali na ulaz u kamp Jazina i nisu ih puštali, tako su inspektori otišli neobavljenog posla nakon oko sat vremena čekanja, javlja Index.

“U utorak, 29.4.2025., jedan gospodin koji živi na kampu nas je obavijestio putem WhatsAppa da će se kamp zatvoriti 5.5.2025. zbog neusklađene dokumentacije”, govori vlasnik kampa.

Rezervacije kreću od lipnja

Isprva sam mislio da je šala – zašto bi se kamp zatvorio, nije bilo nikakvog razloga za to. No, kad nam je postalo jasno da nije šala, utihnuli smo i postali zamišljeni. Imamo rezervacije za ovu sezonu… kako će to sada ići dalje? Što će biti s našim mobilnom kućicom? Koliki će nas troškovi otkazivanja dočekati? Pitanja na pitanja…Mi, “srećom”, imamo rezervacije tek od lipnja za kuću, tako da trenutno nema gostiju.

No odmah su blokirali platformu za daljnje rezervacije, jer, kako kažu, jednostavno ne znamo kako će se situacija razvijati.

Kamp u vlasništvu općine

“Naravno da smo na vrijeme platili sve naknade za kamp! Nismo nikad očekivali ovakvu situaciju! Zašto bismo i očekivali – kamp je u vlasništvu općine i rekli su nam da smo tamo sigurni, to su tvrdili i drugi zakupci. U to smo povjerovali. Prvo, moramo doći k sebi – ovo je teška situacija za nas. Mi smo vlasnici mobilne kućice i sigurno je nećemo ostaviti na kampu. Ali kamo s tako velikom kućicom? Ne možemo je jednostavno smjestiti u garažu, a to ni ne želimo”, rekli su.

Najavljuju sljedeće korake.

“U svakom slučaju, poduzet ćemo pravne korake! Ispričavam se na izrazu – ali ovo je s*anje!

“Dana 30.4.2025. kamp nas je obavijestio da je sve u redu i da možemo biti u kampu, a sada primamo poruke preko WhatsAppa da se ipak nešto događa. Nažalost, nismo tamo, ali osjećam se potpuno nesigurno. Pogotovo s obzirom na budućnost. Čak i ako se kamp danas ne zatvori – kako će to izgledati ubuduće? Hoćemo li se ponovno suočiti s ovakvom situacijom?”, rekao je Indexu jedan strani državljanin.

Općinska tvrtka posluje bez rješenja Ministarstva

Kako je otkrio Index, u rješenju Državnog inspektorata stoji da općinska tvrtka Prisliga koja upravlja kampom, posluje bez rješenja Ministarstva turizma o kategorizaciji.

Kamp se zatvara na mjesec dana

U nalazu Inspektorata navodi se kako se trgovačkom društvu Prisliga zabranjuje daljnje obavljanje ugostiteljske djelatnosti pružanja usluga smještaja dok ne ishodi zakonom propisane akte o ispunjavanju uvjeta za obavljanje registrirane djelatnosti, odnosno dok ne ishodi rješenje nadležnog Ministarstva turizma o ispunjavanju uvjeta za vrstu i kategoriju ugostiteljskog objekta.

Kamp se zatvara na najmanje mjesec dana, tj. do eventualnog ishođenja rješenja o kategorizaciji. U rješenju jasno piše i kako bi gosti trebali napustiti objekt do 5. svibnja, javlja Index.

U kampu se nalazi ukupno 48 mobilnih kućica koje se koriste za pružanje usluga smještaja. Indexu su se obratili podzakupci koji su željeli ostati anonimni. Godišnji paušal iznosi barem 4000 eura.

“Ovo je nemar, kršenje dužnosti ili kriminal”

“To je kamp još iz Jugoslavije. Ima osnove da funkcionira normalno. U pozadini svega je teški nemar, kršenje dužnosti ili kriminal. Imam neslužbene informacije da je 31. prosinca prošle godine istekao ugovor između države i Prislige. I to nije situacija u kojoj je samo bila Prisliga, već problematika uključuje više kampova.”

Prema mojim informacijama, konzultirao sam se s pravnicima, ako ugovor istekne, a najamnina se plaća, to se smatra prešutnim produženjem. Je li Prisliga platila ili je prestala plaćati, to ne znam. No mi smo plaćali paušal te kao podzakupci nismo informirani ni o čemu”, rekao je.

“U utorak su mi javili da Inspektorat danas u podne dolazi pečatiti kamp. Sad gubim sve. Platili smo paušal, gosti su unutra, nismo ih izbacivali. Ako će policija doći, to će onda biti na njima. Mislim da ovo zakonski i ustavno nije u redu da mi se daje nekoliko dana da sve to napravim”, rekao je podzakupac, napomenuvši kako se nada da će se pronaći razumno rješenje.

