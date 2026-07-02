"Ugljikov monoksid i sumporov dioksid plinovi su povezani sa spaljivanjem fosilnih goriva na baklji te izgaranjem u motorima ili postrojenjima. Emisije metana i drugih hlapljivih organskih spojeva nastaju kod nepotpunog izgaranja fosilnih goriva ili uslijed curenja iz uređaja i opreme. Ti onečišćivači mogu biti opasni za ljude i okoliš."