FOSILNA INFRASTRUKTURA
Hrvatski Greenpeace upozorava: Otkrili smo plinove koji su štetni za zdravlje i klimu
Ispred Podzemnog skladišta plina Okoli aktivisti Greenpeacea pozvali su nadležne da zaštite zdravlje hrvatskih građana i okoliš te se suprotstave interesima industrije fosilnih goriva.
Ukazali su na rezultate novog terenskog istraživanja u Hrvatskoj koje su proveli stručnjaci Greenpeacea Njemačke i Hrvatske te Greenpeaceovih istraživačkih laboratorija. Na šest od osam promatranih lokacija zabilježene su povišene koncentracije metana, hlapljivih organskih spojevai, ugljikovog monoksida i/ili sumporovog dioksida.
"Dok ljudi diljem Europe umiru zbog toplinskih valova, industrija fosilnih goriva mora učiniti sve da smanji emisije metana. Metan je odgovoran za gotovo trećinu dosadašnjeg globalnog zagrijavanja.iii Smanjenje emisija metana smatra se jednim od najbržih, najjeftinijih i najučinkovitijih načina ublažavanja klimatske krize, uz istodobno poboljšanje kvalitete zraka", izjavila je Petra Andrić iz Greenpeacea.
Nedavno je i glavni tajnik UN-a António Guterres pozvao na odlučne mjere smanjenja emisija metana. Uredba EU-a o metanu propisuje uklanjanje izvora onečišćenja te od 5. veljače zabranjuje rutinsko spaljivanje plina na baklji.
Nadzor industrije fosilnih goriva
Praćenje je provedeno početkom lipnja uporabom naprednog uređaja za detekciju plinova Gas Sniffer 4D. Terenski tim Greenpeacea Hrvatske i Njemačke obišao je niz industrijskih postrojenja u Hrvatskoj te mjerio neposredne koncentracije metana i drugih plinova u zraku.
"Mobilno uzorkovanje zraka djelotvorna je metoda za neovisan nadzor industrije fosilnih goriva. Izuzetno je važno da sama industrija kontinuirano provodi ovakva mjerenja te da se izvori onečišćenja odmah uklanjaju", izjavio je Jael Kluchert iz Greenpeacea Njemačke.
Analizu prikupljenih podataka proveli su znanstvenici iz Greenpeaceovih istraživačkih laboratorija u Ujedinjenom Kraljevstvu.
"Naša analiza podataka o koncentracijama, smjerovima vjetra i pozadinskim uvjetima upućuje na to da su neka naftna i plinska postrojenja ispuštala u zrak metan i druge onečišćujuće tvari", rekao je dr. Aidan Farrow i dodao:
"Ugljikov monoksid i sumporov dioksid plinovi su povezani sa spaljivanjem fosilnih goriva na baklji te izgaranjem u motorima ili postrojenjima. Emisije metana i drugih hlapljivih organskih spojeva nastaju kod nepotpunog izgaranja fosilnih goriva ili uslijed curenja iz uređaja i opreme. Ti onečišćivači mogu biti opasni za ljude i okoliš."
"Istjecanja plina na fosilnoj infrastrukturi vidjeli smo ranije pomoću termovizijske kamere. Ovo istraživanje dokazuje koji su plinovi pronađeni oko industrijskih postrojenja. Industrija fosilnih goriva više nema izgovora", zaključila je Andrić te pozvala Vladu da dosljedno provodi novu Uredbu o metanu i izradi plan postupnog ukidanja fosilnog plina do 2035."
Greenpeace je nedavno pokrenuo projekt Detektor metana - novu interaktivnu kartu baklji metana diljem Hrvatske koja građane uključuje u praćenje aktivnosti postrojenja za fosilna goriva u njihovoj blizini
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