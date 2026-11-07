Oko 150 članova odjednom napustilo HDZ u Dalmaciji: "Od ovakvog kaosa stranka se neće oporaviti"

"Iz našeg HDZ-a ispisalo se 150 ljudi, a ima ih 210. To što oni iz njihova HDZ-a tvrde da je upisano nekih novih 50, mogu objesit mačku o rep. Ma koji su to novi ljudi preko noći stigli u Bašku Vodu? Sigurno će ih biti još pet novih, i to je sve", rekao je Roščić.