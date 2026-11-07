RASKOL U BAŠKOJ VODI
Oko 150 članova odjednom napustilo HDZ u Dalmaciji: "Od ovakvog kaosa stranka se neće oporaviti"
Oko 150 članova HDZ-a u Baškoj Vodi napustilo je stranku u samo nekoliko dana, a masovni odlazak događa se uoči referenduma o opozivu načelnika Vjekoslava Radića i nakon što je Josko Roščić izbačen iz stranke.
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Politička situacija u Baškoj Vodi dodatno se zakomplicirala nakon što je Časni sud HDZ-a odlučio izbaciti Joska Roščića iz stranke. Sve se događa neposredno prije referenduma o opozivu načelnika Vjekoslava Radića, koji se prije dva mjeseca ponovno učlanio u HDZ.
Prema pisanju Slobodne Dalmacije, čak 113 članova HDZ-a u Baškoj Vodi poslalo je ispisnice županijskom i središnjem stranačkom vodstvu do jučer u 13 sati. Od tada do danas stranku je napustilo još 40 članova, čime se ukupan broj popeo na približno 150.
"Od ovakvog kaosa se stranka više nikada neće oporaviti"
Raspušteni općinski HDZ, odnosno stranačko povjerenstvo, tvrdi da stranka trenutačno ima 300 članova. Navodno im se u posljednja tri dana pridružilo 50 novih članova, a očekuju da će ih pristupiti još stotinu. Međutim, druga struja unutar HDZ-a odbacuje takve tvrdnje.
"Iz našeg HDZ-a ispisalo se 150 ljudi, a ima ih 210. To što oni iz njihova HDZ-a tvrde da je upisano nekih novih 50, mogu objesit mačku o rep. Ma koji su to novi ljudi preko noći stigli u Bašku Vodu? Sigurno će ih biti još pet novih, i to je sve", rekao je Roščić.
Dodao je da će HDZ u Baškoj Vodi, prema njegovoj procjeni, ostati s najviše 50 članova.
"Iz stranke se ispisuju i Baškovođani koji žive u Splitu i Zagrebu. Od ovakvog kaosa se stranka više nikada neće oporaviti. Zapamtite, HDZ više nikada neće biti na vlasti u Baškoj Vodi", poručio je Roščić.
Osvrnuo se i na pozadinu stranačkog raskola, ustvrdivši da su u njega uključeni novi investitori zainteresirani za državne objekte u Dječjem Selu i Krvavici, piše Slobodna Dalmacija.
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