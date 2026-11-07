PREOKRET NA POMOLU
Zakomplicirao se povratak Dijane Zadravec: Pao prvi prigovor, radiologija pred slomom
Povratak Dijane Zadravec na čelo Kliničkog zavoda za dijagnostičku i intervencijsku radiologiju KBC-a Sestre milosrdnice mogao bi biti doveden u pitanje nakon što je jedan od protukandidata podnio službenu žalbu na odluku o njezinu imenovanju, dok se bolnica istodobno suočava s odlaskom deset radiologa.
Ponovno imenovanje Dijane Zadravec dobilo je novi pravni zaplet, a odluka o njezinoj sudbini sada je na Upravnom vijeću bolnice. Kako doznaje Jutarnji list, žalbu je podnio jedan od kandidata koji su sudjelovali na natječaju, također radiolog, a koji je među liječnicima koji su zatražili odlazak iz bolnice.
Žalba bi početkom tjedna trebala stići ravnatelju KBC-a Sestre milosrdnice Davoru Vagiću. Ipak, konačnu odluku donijet će Upravno vijeće, koje jedino ima zakonske ovlasti potvrditi imenovanje ili osporiti postupak i poništiti natječaj, piše Jutarnji list.
Deset radiologa zatražilo odlazak
Odluka o povratku Zadravec na čelo Zavoda pokrenula je dosad nezabilježen odlazak radiologa iz bolnice. Najprije je osmero liječnika zatražilo sporazumni raskid radnog odnosa, nakon čega je otkaz dao i deveti liječnik, stručnjak za mikroinvazivno liječenje tumora bubrega i njihovih metastaza.
Kriza je dodatno produbljena potvrdom desetog otkaza, zbog čega su na Klinici za tumore u Ilici ostala samo dva radiologa.
Među liječnicima koji odlaze šestero ih je s Klinike za tumore, što ozbiljno ugrožava onkološku dijagnostiku, piše tportal. Četvero radiologa odlazi iz same Vinogradske, a među njima su i subspecijalisti intervencijske radiologije koji se bave hitnim stanjima, uključujući akutne moždane udare i puknuća aneurizmi.
Liječnici poručuju da više ne žele raditi u atmosferi straha i pod vodstvom koje smatraju agresivnim. Uprava bolnice, s druge strane, tvrdi da će pacijentima biti osiguran kontinuitet liječenja.
Na moguće ozbiljne posljedice odlaska cijelog tima upozorile su i strukovne organizacije, Hrvatski udruženi bolnički liječnici (HUBOL) i Hrvatska liječnička komora. Zbog situacije je u petak održan i krizni sastanak u Ministarstvu zdravstva, na kojem su sudjelovali pobunjeni liječnici.
Političke kontroverze oko povratka Zadravec
Novo kadroviranje u Vinogradskoj ponovno je otvorilo pitanja političkih utjecaja u HDZ-u. Zadravec se već godinama povezuje s utjecajnim ljudima iz vrha stranke, a u politički fokus došla je i nakon što ju je premijer Andrej Plenković 2016. uvrstio na izbornu listu za Hrvatski sabor.
Među osobama čija se odgovornost spominje u aktualnom slučaju nalazi se HDZ-ova saborska zastupnica Marija Vrhovski, koja je ujedno predsjednica stranačke organizacije na Črnomercu i članica Upravnog vijeća KBC-a od svibnja ove godine.
Iako su se pojavile tvrdnje da je lobirala za povratak Zadravec, Vrhovski je to odbacila. Poručila je da Zadravec uopće ne poznaje te da odgovornost za poništavanje prethodnog natječaja iz ožujka snosi ravnatelj Vagić, koji je tu odluku donio samostalno.
U bolničkim i političkim krugovima spominju se i navodni pozivi i intervencije upućeni novoj ministrici zdravstva Ireni Hrstić. Ministrica se zasad ne želi izravno izjašnjavati o mogućem političkom utjecaju na imenovanje, pozivajući se na autonomiju bolnice i žalbeni postupak. Naglasak je stavila na potrebu hitne reorganizacije rada ako liječnici doista napuste ustanovu.
U međuvremenu se oglasila i sama Dijana Zadravec, koja je prekinula šutnju, optužila kritičare za hajku te dovela u pitanje motive liječnika koji su najavili odlazak.
Pod povećalom je i ravnatelj Davor Vagić, koji je poništio proljetni natječaj na kojem je bila izabrana prof. dr. Gordana Ivanac, da bi nekoliko mjeseci poslije, u ponovljenom postupku, odabrao Zadravec.
Od sukoba u bolnici do novog imenovanja
Slučaj Dijane Zadravec godinama je obilježen kontroverzama. U prosincu 2019. u bolnici je došlo do fizičkog i verbalnog sukoba između nje i voditeljice nabave Mije Primorac. Interna povjerenstva utvrdila su teže povrede radnih obveza, no Zadravec tada nije smijenjena.
U ljeto 2020. u javnost je procurila audiosnimka njezina žestokog razgovora s tadašnjim ministrom zdravstva Vilijem Berošem. Razgovarali su o natječaju za ravnatelja KBC-a, a tijekom razgovora spominjani su i dogovori s vrhom HDZ-a i premijerom.
U svibnju 2021., nakon prosvjeda zaposlenika Zavoda zbog navodnog mobinga i urušavanja radiologije, tadašnji v. d. ravnatelja Zoran Vatavuk smijenio je Zadravec s mjesta predstojnice. Ona je potom pokrenula sudske postupke, tvrdeći da je smijenjena jer je upozoravala na korupciju.
Početkom 2026. Županijski sud u Puli pravomoćno je potvrdio zakonitost njezine smjene iz 2021., a postupak je nastavljen revizijom pred Vrhovnim sudom, prenosi tportal.
Na natječaju raspisanom u ožujku ove godine stručno povjerenstvo predložilo je prof. dr. Gordanu Ivanac, no uprava bolnice u srpnju je poništila natječaj bez javnog obrazloženja.
Ravnatelj Vagić 27. listopada donio je odluku o izboru Dijane Zadravec. Uslijedili su zahtjevi deset radiologa za otkaz, a sada je žalba jednog od protukandidata ponovno otvorila pitanje njezina imenovanja.
O tome hoće li Zadravec preuzeti čelno mjesto Zavoda i kakva će biti budućnost radiologije u Vinogradskoj odlučit će Upravno vijeće bolnice.
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