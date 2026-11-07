VLADIMIR ŠTENGL
Umro prvi poslijeratni gradonačelnik Vukovara
Nakon duge i teške bolesti u 84. godini života preminuo je Vladimir Štengl, prvi poslijeratni gradonačelnik Vukovara.
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Vladimir Štengl je dužnost gradonačelnika Vukovara obnašao u dva mandata, od 1997. do 2005. godine.
I nakon odlaska s dužnosti gradonačelnika Vukovara ostao je politički aktivan, tako da je od 2005. do 2008. godine bio i zastupnik HDZ-a u Hrvatskom saboru.
Dužnost gradonačelnika Vukovara obnašao je u najtežim i najizazovnijim vremenima za taj grad i njegove građane.
U Vukovar se vratio tijekom procesa mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, aktivno sudjelujući u obnovi života, grada i institucija u Vukovaru, što je bio preduvjet povratka prognanih Vukovaraca.
Jandroković: Štengl predanim radom dao ključan doprinos obnovi Vukovara
Predsjednik Hrvatskoga sabora Gordan Jandroković uputio je pismo sućuti obitelji Vladimira Štengla.
Jandroković je napisao da će Štengl ostati upamćen kao prvi poslijeratni gradonačelnik Vukovara, čovjek koji je preuzeo odgovornost za vođenje grada u jednom od najtežih i najizazovnijih razdoblja.
"U vremenu nakon mirne reintegracije hrvatskoga Podunavlja, svojim je predanim radom dao ključan doprinos obnovi ratom razorenog hrvatskog Grada Heroja, funkcioniranju njegovih institucija i stvaranju uvjeta za povratak prognanih Vukovarki i Vukovaraca", naveo je Jandroković.
Dodao je da je Štengl svojim angažmanom u tim iznimno zahtjevnim godinama ostavio uistinu značajan trag u gradu na Dunavu.
"U Hrvatskome saboru pamtimo i vrlo angažiran rad gospodina Štengla kao zastupnika 5. saziva najvišega hrvatskog zakonodavnog tijela", napisao je Jandroković.
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