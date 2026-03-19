Tehnologija koju mi sada koristimo se ne može usporediti s televizorom, pametnim telefonom ili laptopom. AI je napravljen na način da se adaptira korisniku. Algoritmi se namještaju na način da se korisnik zadrži što dulje na platformi. Kad se radi o djeci i mladima, to je tada najopasnije – mi smo radili u slučajevima gdje su nam klinički psiholozi rekli da rade već na slučajevima gdje su djeca “zločesta” prema umjetnoj inteligenciji I to uče kao normalno ponašanje. AI nije napravljen na način da postavlja granice.