Oglas

ZANIMLJIVA ANALIZA

Koja je naljepša država bivše Jugoslavije? Evo što kaže umjetna inteligencija

author
N1 Info
|
18. ožu. 2026. 12:26
turizam AFP
Louisa GOULIAMAKI / AFP

U najnovijoj epizodi podcasta, beogradski dvojac Baci5 otvorio je zanimljivo pitanje, o tome koja je najljepša država bivše Jugoslavije? Iako su znali da će takva tema izazvati brojne reakcije, odlučili su se konzultirati i s umjetnom inteligencijom, ChatGPT-jem, kako bi dobili dodatnu perspektivu.

Prijatelji su uspoređivali vlastite rang-liste država bivše SFRJ, a pokazalo se da se njihova mišljenja djelomično podudaraju s onim što je predložio ChatGPT.

Prema odgovoru umjetne inteligencije, na vrhu liste našla se Hrvatska, zatim Crna Gora, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, dok se na posljednjem mjestu našla Makedonija.

Takav odgovor izazvao je val komentara i rasprava među slušateljima i pratiteljima. Mnogi su se složili da sve navedene zemlje imaju iznimno lijepe krajolike, ali su istaknuli da je vrlo teško objektivno rangirati prirodne ljepote.

"Ohridsko jezero, Hvar, Brač, Boka kotorska, rijeka Una, sve su to jedinstvene ljepote koje zaslužuju posebno priznanje", pišu korisnici na društvenim mrežama, naglašavajući da se ljepota svakog od tih mjesta može doživjeti na potpuno različite načine.

Teme
PODCAST baci5 jugoslavija umjetna inteligencija

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ