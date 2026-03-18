Koja je naljepša država bivše Jugoslavije? Evo što kaže umjetna inteligencija

Louisa GOULIAMAKI / AFP

U najnovijoj epizodi podcasta, beogradski dvojac Baci5 otvorio je zanimljivo pitanje, o tome koja je najljepša država bivše Jugoslavije? Iako su znali da će takva tema izazvati brojne reakcije, odlučili su se konzultirati i s umjetnom inteligencijom, ChatGPT-jem, kako bi dobili dodatnu perspektivu.

Podijeli

Oglas

Prijatelji su uspoređivali vlastite rang-liste država bivše SFRJ, a pokazalo se da se njihova mišljenja djelomično podudaraju s onim što je predložio ChatGPT.

Prema odgovoru umjetne inteligencije, na vrhu liste našla se Hrvatska, zatim Crna Gora, Slovenija, Srbija, Bosna i Hercegovina, dok se na posljednjem mjestu našla Makedonija.

Takav odgovor izazvao je val komentara i rasprava među slušateljima i pratiteljima. Mnogi su se složili da sve navedene zemlje imaju iznimno lijepe krajolike, ali su istaknuli da je vrlo teško objektivno rangirati prirodne ljepote.

"Ohridsko jezero, Hvar, Brač, Boka kotorska, rijeka Una, sve su to jedinstvene ljepote koje zaslužuju posebno priznanje", pišu korisnici na društvenim mrežama, naglašavajući da se ljepota svakog od tih mjesta može doživjeti na potpuno različite načine.