Iznenada preminuo Ivan Leko, predsjednik Uprave Cromarisa

Iznenada je preminuo Ivan Leko, predsjednik Uprave "Cromarisa", kompanije u sastavu Adris Grupe, jedne od najvećih tvrtki za proizvodnju bijele mediteranske ribe na europskom tržištu.
Oglas
Rođen je u Slavonskom Brodu 4. kolovoza 1973. Nakon završene gimnazije upisuje PMF u Zagrebu, gdje 1997. stječe zvanje dipl. ing. kemije.
Kao pripravnik zapošljava se u Odjelu osiguranja kvalitete tadašnje Tvornice duhana Rovinj, a u sljedećim godinama obnaša različite rukovodeće funkcije unutar proizvodnje u tvornicama duhana u Zagrebu i Rovinju. Osnutkom TDR-a d.o.o. preuzima funkciju direktora operacija, gdje rukovodi cjelokupnim vertikalno integriranim opskrbnim i proizvodnim lancem. Od 2009. član je Uprave TDR-a, te član NO-a "Hrvatskih duhana" d.d. i "Istragrafike" d.d. Uz različite edukacijske programe i module na Adris akademiji, IEDC i London Business School, 2013. diplomirao je na Executive MBA programu IESE Business School u Barceloni, piše Slobodna Dalmacija.
Prodajom TDR-a d.o.o. 2015. postaje direktor operacija i član Uprave regije Adria British American Tobacca. Od lipnja 2020. zaposlen je u "Adris grupi" d.d. kao direktor za unaprjeđenje poslovanja s fokusom na upravljanje nekretninama i razvojne projekte.
Predsjednik tročlane Uprave "Cromarisa" postao je 1. travnja 2021. godine, kada je naslijedio Gorana Markulina.
U svojim istupima se zalagao za suradnju proizvođača ribe s lokalnom zajednicom.
"Mislim da umjesto riječ konflikt trebamo koristiti riječ suživot i suradnja. Mi svi dijelimo isti resurs i u interesu nam je da pametno gospodarimo morem. U interesu nam je da nam je turizam jak, to je snažna poluga potrošnje ribe iz uzgoja. Turizmu je u interesu da može ponuditi domaći, svjež i autohton domaći proizvod. Treba promovirati brend hrvatske ribe i educirati mlade potrošače", bio je stav Leke o održivom ribarstvu i akvakulturi.
Iz Adris Grupe očekuje se i službeno priopćenje nakon iznenadne smrti predsjednika uprave.
PROČITAJTE VIŠE
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas