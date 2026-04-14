Koze koje su šokirale svijet: Znanstvenicima nije jasno kako su preživjele

Znanstvenici pokušavaju razjasniti nevjerojatan prirodni fenomen na izoliranom vulkanskom otoku Santa Barbara u Brazilu. Tamošnje stado koza nije samo preživjelo, nego se i razmnožavalo više od dva stoljeća, iako na cijelom otoku nema izvora slatke vode, piše N1 BiH.

Otkriće bi moglo promijeniti naše razumijevanje koliko se živa bića mogu prilagoditi ekstremnim klimatskim uvjetima.

Nasljeđe kolonizatora koje je prkosilo žeđi

Pretpostavlja se da su koze na arhipelag Abrolhos, udaljen oko 70 kilometara od brazilske obale, donijeli kolonizatori kao izvor hrane. Nakon što su ljudi napustili otok, životinje su ostale same u surovom i vjetrovitom okruženju.

Većina životinjskih vrsta na takvom bi mjestu uginula u svega nekoliko dana. No ove su koze desetljećima ostale zdrave, a često su čak okotile i blizance. Znanstvenici koji su godinama promatrali otok ističu zapanjujuću činjenicu: nikada nisu vidjeli nijednu kozu da pije vodu.

Jesu li naučile piti morsku vodu?

Trenutačno postoje dvije teorije koje pokušavaju objasniti ovaj fenomen. Neki stručnjaci smatraju da su se koze kroz generacije prilagodile pijenju morske vode, što je za većinu sisavaca smrtonosno.

Drugi vjeruju da svu potrebnu tekućinu dobivaju iz biljke koja prevladava na otoku i zadržava velike količine vlage. Riječ je o jestivoj biljci koja raste i na Mediteranu – tuštu ili portulaku.

„Smatramo da su razvile jedinstvene sposobnosti preživljavanja koje tek trebamo razumjeti”, rekao je direktor Nacionalnog morskog parka Abrolhos Erismar Rocha.

Rješenje za budućnost stočarstva

Posljednjih 27 koza nedavno je premješteno s otoka jer su ugrožavale ekološku ravnotežu i rijetke ptičje vrste. Plan znanstvenika sada je detaljno proučiti genetiku i imunološki sustav tih posebnih životinja.

Ova „supervrsta” mogla bi biti ključ za razvoj novih vrsta stoke koje bi mogle preživjeti u najsušnijim dijelovima svijeta i lakše se nositi s izazovima globalnog zagrijavanja.