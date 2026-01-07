Oglas

grahovo-strmica

Iznimno otežan promet od zapada BiH prema RH, jedan pravac zatvoren

Hina
07. sij. 2026. 22:24
Borut Zivulovic/F.A. Bobo/PIXSELL / Ilustracija

Iznimno je otežan promet u srijedu na nekoliko cestovnih pravaca i prijevoja u zapadnome dijelu Bosne i Hercegovine, dok je posve obustavljen između Grahova i Strmice u Hrvatskoj.

Obustavljen promet Grahovo-Strmica

Po večernjem izvješću Auto-moto saveza u Bosni i Hercegovini (AMSuBiH) promet na dionici Grahovo – Strmica je obustavljen zbog toga što je pod težinom snijega više stabala palo na kolnik.

Obustavljen je promet za teretna vozila i na dionicama Grahovo – Drvar te Prijedor – Sanski Most u sjeverozapadnom dijelu BiH.

Zabrana na prijelazu Izačiću

Zbog zimskih uvjeta za vožnju na graničnom prijelazu između Hrvatske i BiH u Izačiću  na snazi je zabrana prometovanja teretnih vozila s prikolicom i tegljača.

Preko planinskih prijevoja se također otežano odvija promet, a za teretna vozila preko 7,5 tona obvezno je posjedovanje lanaca.

bih otežan promet stanje u prometu

