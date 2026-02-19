Jandroković: Imamo jednadžbu s nekoliko nepoznanica pa sad to treba malo prostudirati

Jandroković je govorio o sukobu između koalicijskog partnera HSLS-a i zastupnika Domovinskog pokreta Josipa Dabre zbog dviju snimki na kojima Dabro pjeva stih posvećen ustaškom poglavniku Anti Paveliću. Dabro je rekao da se za to ne misli ispričati, a predsjednik HSLS-a Dario Hrebak poručio je kako daje rok od mjesec dana da se riješi ta situacija.