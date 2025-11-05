Jandroković: Ne dam na Domovinski rat ni na predsjednika Tuđmana

Nakon sjednice Predsjedništva Sabora, medijima se obratio Gordan Jandroković
Oglas
Najavio je novu sjednicu Sabora koja će početi 12. studenog Aktualnim prijepodnevom.
Predsjednik Sabora osudio je događaj u Splitu.
"Prijetnje prema pripadnicima nacionalnih manjina neprihvatljive su i treba ih snažno osuditi. Očekujem da se provede istraga i da se odgovorni sankcioniraju", kazao je.
Komentirao je i prijedlog izmjena Poslovnika, a koje je predložio Možemo.
"Možemo sedam dana vode neku hajku protiv mene i optužuju me da sam ja odgovoran za okrugli stol o Jasenovcu. I sada bez srama podnose ovaj dokument u koje priznaju da nisam imao ovlasti", poručuje Jandroković, te je prozvao Možemo za licemjerje.
Prema prijedlogu Možemo, predsjedniku Sabora dale bi se ovlasti da reagira i eventualno zabrani održavanje nekog događaja, no Jandroković kaže da se ne može unaprijed znati što će biti izrečeno na nekom okruglom stolu ili press konferenciji, prenosiTportal.
"Smatram da je to napravljeno brzopleto ili s ciljem dodatnog podmetanja predsjedniku Sabora', poručio je Jandroković.
Ponovno se povela priča o pozdravu ZDS, gdje je Jandroković ponovio da oko tog pozdrava postoje dvostruke konotacije. Dao je do znanja kako ne smatra da zakon treba bolje urediti kako bi situacija oko tog pozdrava bila jasnija.
'Osuđujem NDH, ustaške zločine, ali ne dam na Domovinski rat, predsjednika Tuđmana i vrijednosti koje su izašle iz Domovinskog rata. Ne dam nikome da me naziva pokroviteljem ustaštva', poručio je Jandroković.
'Trba naći razliku izmđu onih koji veličaju ustaštvo i onih koji zbog onog što se događalo u '90-tima drugačije gleda na poklič ZDS', dodao je.
Govoreći o spornom okruglom stolu o Jasenovcu, kazao je da je to napravilo štetu onima koji su to organizirali, i dodao da se ne prebacuje odgovornost na Sabor.
Što se tiče izvikvanja ZDS u sabornici, u slučaju zastupnika Biloglava poručio je da je to bilo cinično, a kod Mire Bulja, dodaje, reagirao je i upozorio ga. 'Nakon toga nitko nije usklikuo ZDS', kaže.
'Predsjednik Penava je bio jasan, a ja sam na početku osudio ono što se dogodilo u Splitu', reako je upitan za priopćenje splitskog DP-a, koji je podržao napadače na Dane srpske kulture.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas